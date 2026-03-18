Роман Ротенберг выразил уважение Ролану Гусеву

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался об успехах футбольной команды после того, как ее возглавил Ролан Гусев.
После возобновления сезона москвичи выиграли четыре матча во всех турнирах с общей разницей мячей 14:3.
Он живет футболом, человек с характером. Уважаю его за решение согласиться на такую работу в середине сезона. У него не было возможности формировать состав. Но он смог подготовить физически. Есть талант управлять коллективом и направлять его. Это тяжелая работа, она вызывает огромное уважение. Когда команда столько забивает мячей, это радует болельщиков, самих игроков, все получают удовольствие. Эта энергия сохраняется. Удачи в следующих играх, будем болеть, помогать.
Гусев стал членом тренерского штаба «Динамо» в июне 2023 года. Главным тренером специалиста назначили в декабре 2025-го. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков после 21 матча. В Кубке России коллектив 18 марта проведет ответную встречу 1/2 финала «пути РПЛ» с московским «Спартаком», в первом поединке «Динамо» победило со счетом 5:2.
