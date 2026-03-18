Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2025/2026

Артета похвалил игроков «Арсенала» за выход в 1/4 ЛЧ, отметив график матчей

сегодня, 11:35
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Байером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

По сумме двух игр английский клуб выиграл со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

Я очень доволен игрой и тем, как мы эмоционально отнеслись к матчу, потому что в первом тайме вложили в него очень много сил.

Про гол Эберечи Эзе

Счет мог быть 2:0 или 3:0, вратарь сохранил их в игре, а затем нам понадобился волшебный момент от Эберечи, чтобы забить великолепный гол и вывести нас в четвертьфинал. Мы видели много подобных моментов на тренировках, но в конце концов он здесь, чтобы создавать моменты, когда это важно, а сегодня это было важно. Он прогрессирует, я думаю, он начинает показывать, на что способен, и теперь нам просто нужна от него стабильность.

О мяче Деклана Райса

Я думаю, он был великолепен сегодня. Учитывая количество игр и минут, которые он проводит на поле, я считаю, что он был выдающимся. Он действительно руководил командой во многих отношениях, и это большая радость иметь его в своей команде, сегодня он снова был решающим игроком.

«Арсенал» второй раз в истории смог выйти в 1/4 финала ЛЧ три сезона подряд. Первый был в период с 2008 по 2010 год. Всего лондонцы дошли до четвертьфинала в восьмой раз в истории.

Достичь этого действительно сложно. Поэтому игроки заслуживают большой похвалы за это, особенно учитывая наш нынешний график в Премьер-лиге и всех соревнованиях. Я думаю, это очень, очень, очень сложная ситуация, но я очень доволен и считаю, что мы заслужили быть там.

В конце недели «канонирам» предстоит финал Кубка Английской Лиги с «Манчестер Сити».

Сначала насладимся сегодняшним вечером. Хорошо поужинаем, а завтра начнем подготовку к игре против «Сити» на «Уэмбли» с большим энтузиазмом и позитивным настроем, чтобы достичь первой цели сезона.

Нам нужен «Эмирейтс» на «Уэмбли». Поэтому все должны прийти и привнести свою энергию, свою веру и убежденность в том, что у нас все получится.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
2vrb84awvek5
2vrb84awvek5
сегодня в 12:14
Ну а что... ну не ругать же их... пусть еще им и поляну накроет....
112910415
112910415
сегодня в 12:13
так держать, канониры !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 