Артета похвалил игроков «Арсенала» за выход в 1/4 ЛЧ, отметив график матчей

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Байером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

По сумме двух игр английский клуб выиграл со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

Я очень доволен игрой и тем, как мы эмоционально отнеслись к матчу, потому что в первом тайме вложили в него очень много сил.

Про гол Эберечи Эзе

Счет мог быть 2:0 или 3:0, вратарь сохранил их в игре, а затем нам понадобился волшебный момент от Эберечи, чтобы забить великолепный гол и вывести нас в четвертьфинал. Мы видели много подобных моментов на тренировках, но в конце концов он здесь, чтобы создавать моменты, когда это важно, а сегодня это было важно. Он прогрессирует, я думаю, он начинает показывать, на что способен, и теперь нам просто нужна от него стабильность.

О мяче Деклана Райса

Я думаю, он был великолепен сегодня. Учитывая количество игр и минут, которые он проводит на поле, я считаю, что он был выдающимся. Он действительно руководил командой во многих отношениях, и это большая радость иметь его в своей команде, сегодня он снова был решающим игроком.