Винисиус объяснил, почему сымитировал плач, празднуя гол в ворота «Сити»

Нападающий «Реала» прокомментировал празднование своего гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1).

На 22-й минуте форвард реализовал пенальти. Отмечая гол, футболист сымитировал плач.

В прошлый раз, когда мы приезжали сюда, болельщики «Манчестер Сити» смеялись надо мной (он имел в виду баннеры, высмеивающие его второе место после Родри в борьбе за «Золотой мяч» 2024 года). Я не проявлял неуважения к болельщикам «Сити», но это был способ доказать им свою состоятельность.