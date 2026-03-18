Винисиус объяснил, почему сымитировал плач, празднуя гол в ворота «Сити»

сегодня, 11:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал празднование своего гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1).

На 22-й минуте форвард реализовал пенальти. Отмечая гол, футболист сымитировал плач.

В прошлый раз, когда мы приезжали сюда, болельщики «Манчестер Сити» смеялись надо мной (он имел в виду баннеры, высмеивающие его второе место после Родри в борьбе за «Золотой мяч» 2024 года). Я не проявлял неуважения к болельщикам «Сити», но это был способ доказать им свою состоятельность.

Hamman
сегодня в 12:19
Молодец Винни, научился вызывать негативную энергию у неприятельских трибун. Осталось научиться теперь подпитывать силы этой энергией как Роналду.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:13
Какой же он ущербный
112910415
сегодня в 12:08
забив пенальти, доказал свою состоятельность ?
Шишанутый
сегодня в 12:03
Хорошо смеется тот кто смеется последним. Молодец Винни. Доказал делом. 👍
sihafazatron
сегодня в 12:01
Сымитировал плач, показав свою состоятельность?)))
Что он несёт? Может обратно на пальму пора?
просто Tomson
сегодня в 12:01
Бавария, думает даст ему проплакаться?
dtnx4yg6ezus
сегодня в 11:59
Довыеживается он рано / поздно. Грохнут, не приведи Господи, круг подозреваемых - вся Планета. Никто и искать не будет.
Варвар7
сегодня в 11:55
"Плач Жуниарьи" ? )))
