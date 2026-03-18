Пономарев о ЦСКА: «Катастрофа, я так и не понял, во что они играют»

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ответный матч «армейцев» в 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России с «Краснодаром» (0:4).
Вчерашнее поражение стало для ЦСКА самым крупным в национальном кубке.
Катастрофа, я так и не понял, во что они играют, в первом тайме ни одного удара по воротам — где все нападающие? Еще и дисциплина — удалили два человека в команде, как это может быть? Мне кажется, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини всех захвалил, нельзя так хвалить коллектив и ребят, у всех есть огромные недостатки, над ними надо работать. Нужно говорить, что все плохо, а не хорошо. В обороне иностранцы играют плохо, Матеус Рейс очень плохой. Я выключил телевизор, когда счет был 4:0 в пользу «Краснодара».
Игроков нельзя хвалить. Вроде все было в порядке, с таким составом, такой комплектацией команды мы будем первыми. На сборах играли неплохо. А сейчас вообще ничего нет, непонятно, что случилось. Даже Матвей Кисляк скис, один Кирилл Глебов бегает и носится, но его как-то неправильно используют, мне кажется. Ему нужен простор, но его нет. Плюс как-то игроки стали закомплексованно играть, никакой импровизации. От футбола нужно получать удовольствие. Только пас, я отдал пас, я не потерял, я хороший — каждый играет за себя.
Первый полуфинальный поединок Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой москвичей со счетом 3:1. Во втором этапе полуфинала «пути регионов» красно-синие встретятся с победителем пары «Крылья Советов» — «Локомотив».
Оласа
Батчи
Гомес
Виктор Са
Тормена
Кордоба
Барбоса
Мойзес
Рейс
Лусиано
Боселли
Жоао Виктор
Гайич
.....попробуй раздели их...на наших....и ненаших....)))
Оласа
Батчи
Гомес
Виктор Са
Тормена
Кордоба
Барбоса
Мойзес
Рейс
Лусиано
Боселли
Жоао Виктор
Гайич
.....попробуй раздели их...на наших....и ненаших....)))