Пономарев о ЦСКА: «Катастрофа, я так и не понял, во что они играют»

сегодня, 12:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ответный матч «армейцев» в 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Вчерашнее поражение стало для ЦСКА самым крупным в национальном кубке.

Катастрофа, я так и не понял, во что они играют, в первом тайме ни одного удара по воротам — где все нападающие? Еще и дисциплина — удалили два человека в команде, как это может быть? Мне кажется, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини всех захвалил, нельзя так хвалить коллектив и ребят, у всех есть огромные недостатки, над ними надо работать. Нужно говорить, что все плохо, а не хорошо. В обороне иностранцы играют плохо, Матеус Рейс очень плохой. Я выключил телевизор, когда счет был 4:0 в пользу «Краснодара».

Игроков нельзя хвалить. Вроде все было в порядке, с таким составом, такой комплектацией команды мы будем первыми. На сборах играли неплохо. А сейчас вообще ничего нет, непонятно, что случилось. Даже Матвей Кисляк скис, один Кирилл Глебов бегает и носится, но его как-то неправильно используют, мне кажется. Ему нужен простор, но его нет. Плюс как-то игроки стали закомплексованно играть, никакой импровизации. От футбола нужно получать удовольствие. Только пас, я отдал пас, я не потерял, я хороший — каждый играет за себя.

Первый полуфинальный поединок Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой москвичей со счетом 3:1. Во втором этапе полуфинала «пути регионов» красно-синие встретятся с победителем пары «Крылья Советов» — «Локомотив».

Jeck Denielse
сегодня в 14:31, ред.
Тут вообще тяжело понять кто с кем играет....
Оласа
Батчи
Гомес
Виктор Са
Тормена
Кордоба
Барбоса
Мойзес
Рейс
Лусиано
Боселли
Жоао Виктор
Гайич

.....попробуй раздели их...на наших....и ненаших....)))
ebgc2qwnhn66
ebgc2qwnhn66 ответ fey982t22fah (раскрыть)
сегодня в 14:20
Неправда, Генич сказал, что он восхищается игрой ЦСКА.
fey982t22fah
сегодня в 13:11
Сейчас ЦСКА не ругает только ленивый.
lotsman
сегодня в 13:09
Я тоже не понял во что вчера играли Армейцы. Вчера ЦСКА вообще на себя не был похож.
112910415
сегодня в 13:09
и зачем ветерана расстроили ?
Alex_67
сегодня в 13:07
Удалённые игроки с самого начала вели себя агрессивно...
25процентный клоун
сегодня в 12:46
Талалаев виноват и Станкович
