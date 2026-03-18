Пономарев о ЦСКА: «Катастрофа, я так и не понял, во что они играют»

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР прокомментировал ответный матч «армейцев» в 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Вчерашнее поражение стало для ЦСКА самым крупным в национальном кубке.

Катастрофа, я так и не понял, во что они играют, в первом тайме ни одного удара по воротам — где все нападающие? Еще и дисциплина — удалили два человека в команде, как это может быть? Мне кажется, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини всех захвалил, нельзя так хвалить коллектив и ребят, у всех есть огромные недостатки, над ними надо работать. Нужно говорить, что все плохо, а не хорошо. В обороне иностранцы играют плохо, Матеус Рейс очень плохой. Я выключил телевизор, когда счет был 4:0 в пользу «Краснодара».

Игроков нельзя хвалить. Вроде все было в порядке, с таким составом, такой комплектацией команды мы будем первыми. На сборах играли неплохо. А сейчас вообще ничего нет, непонятно, что случилось. Даже Матвей Кисляк скис, один Кирилл Глебов бегает и носится, но его как-то неправильно используют, мне кажется. Ему нужен простор, но его нет. Плюс как-то игроки стали закомплексованно играть, никакой импровизации. От футбола нужно получать удовольствие. Только пас, я отдал пас, я не потерял, я хороший — каждый играет за себя.