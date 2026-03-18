Стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия — Никарагуа

Российский футбольный союз объявил о начале продаж билетов на товарищеский матч со сборной Никарагуа.
Игра состоится в Краснодаре 27 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
Билеты на встречу можно купить только на сайте официального билетного партнера РФС Яндекс Афиша. Стоимость начинается от 700 рублей. Для детей не старше 5 лет включительно вход на стадион бесплатный, если они проходят на стадион в сопровождении зрителей, которые являются их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.
Помнится, в советское время сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским играм. Сборной России нужно равняться в этом плане на сборную СССР и стараться почаще выигрывать в товарищеских матчах с разными футбольными сборными.
Сборная Никарагуа занимает 131 место в рейтинге ФИФА, где-то по соседству со сборными Фарерских островов и Гвинеи-Бисау. У Сборной России 36 место в рейтинге ФИФА. Отсюда и все расклады на матч. Сборную Никарагуа нужно не просто обыгрывать, а обыгрывать с крупным, с разгромным счётом. Удачи и уверенной победы сборной России!
Почему не в Лужниках ???
Надеюсь в озвученную стоимость входит и напитки...и фисташки...и предматчевый концерт Стинга....и трансфер до дома ????
Или нет??
так и тут. бесплатно могли бы сыграть
