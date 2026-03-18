Товарищеские матчи. Сборные 2026

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия — Никарагуа

сегодня, 13:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуа27.03.2026 в 19:30 Не начался

Российский футбольный союз объявил о начале продаж билетов на товарищеский матч со сборной Никарагуа.

Игра состоится в Краснодаре 27 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

Билеты на встречу можно купить только на сайте официального билетного партнера РФС Яндекс Афиша. Стоимость начинается от 700 рублей. Для детей не старше 5 лет включительно вход на стадион бесплатный, если они проходят на стадион в сопровождении зрителей, которые являются их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.

Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
Храневец
Храневец
сегодня в 16:22
Уже не хочется не писать про ЭТО , не смотреть ЭТО Г НО !!!!!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:00
И что покажет нам Карпин , который все проиграл !
njya6gpzyspe
njya6gpzyspe
сегодня в 15:58
И уже огромные очереди выстроились.
df4v32fe3rrq
df4v32fe3rrq
сегодня в 15:29
Понятие от 700 рублей очень расплывчатое.
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse
сегодня в 15:19
Нет, трансфер до дома в программу не входит. Всех в автобусы не заталкаешь, а на такси развозить дороговато.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:14, ред.
Какой-никакой, а тоже футбольный праздник, и билеты недорогие.)
Помнится, в советское время сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским играм. Сборной России нужно равняться в этом плане на сборную СССР и стараться почаще выигрывать в товарищеских матчах с разными футбольными сборными.
Сборная Никарагуа занимает 131 место в рейтинге ФИФА, где-то по соседству со сборными Фарерских островов и Гвинеи-Бисау. У Сборной России 36 место в рейтинге ФИФА. Отсюда и все расклады на матч. Сборную Никарагуа нужно не просто обыгрывать, а обыгрывать с крупным, с разгромным счётом. Удачи и уверенной победы сборной России!
Vilar
Vilar
сегодня в 14:54
Вот-вот, потом Куба, Венесуэла (если трамп разрешит), Вьетнам, КНДР, КНР, ЦАР или ещё кто-нибудь из Африки. Классная работа у гламурной болонки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:17, ред.
Наконец то...никарагуанские кумиры у нас в гостях...
Почему не в Лужниках ???

Надеюсь в озвученную стоимость входит и напитки...и фисташки...и предматчевый концерт Стинга....и трансфер до дома ????
Или нет??
112910415
112910415
сегодня в 14:02
такой матч посмотреть каждому хочется !
Брулин
Брулин
сегодня в 13:36
Двойное испытание ждёт... болельщиков
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:34
Товарищ был у меня и давно ещё он звонил и орал "Я в Никарагуа"! Это означало, что он уже пьянствует)) надо бы его на этот матч отправить
7euux2a5dtw4
7euux2a5dtw4
сегодня в 13:30, ред.
Ажиотаж, чувствуется, полнейший будет.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:28
это как в том анекдоте про страшную проститутку - цена 5000. А она точно заплатит???
так и тут. бесплатно могли бы сыграть
Гость
