Soccer.ru
Вдова Диогу Жоты совершила забег в память о футболисте

сегодня, 14:58

Вдова Диогу Жоты, Руте Кардозу, почтила память трагически погибшего нападающего «Ливерпуля».

Она пробежала 10-километровый забег, выступая под номером 20 — отсылающим к номеру футболки игрока в английском клубе. Забег состоялся в преддверии Дня отца в ее родном городе Порту, который отмечается в Португалии 19 марта.

Жота погиб в автокатастрофе на северо-западе Испании в июле прошлого года вместе со своим братом Андре Силвой. Это прозошло через несколько недель после того, как спортсмен женился на Руте, у них осталось трое детей.

Перевод с dailymail.co.uk Фото: Соцсети nemi.photosports
Стало известно, когда появится бюст Пономарева на Алее славы ЦСКА
Сегодня, 12:25
Главный тренер «Спартака» посетил хоккейное дерби с «Динамо» в КХЛ
16 марта
СлухиХайкин на этой неделе может получить норвежский паспорт
16 марта
В «Балтике» объяснили, как команда смогла добраться до Ростова на самолете
15 марта
ОфициальноРоберто Манчини не смог вовремя вернуться в расположение «Аль-Садда»
13 марта
СлухиНа Родри заявили в полицию из-за дрона
10 марта
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:14
Это всё хорошо, но зачем мне такая информация?...
Alex_67
сегодня в 15:10
Слишком много внимания этому событию.
sihafazatron
сегодня в 15:02
Пробежалась и молодец. Может ещё и в церковь сходит
