Вдова Диогу Жоты совершила забег в память о футболисте

сегодня, 14:58

Вдова , Руте Кардозу, почтила память трагически погибшего нападающего «Ливерпуля».

Она пробежала 10-километровый забег, выступая под номером 20 — отсылающим к номеру футболки игрока в английском клубе. Забег состоялся в преддверии Дня отца в ее родном городе Порту, который отмечается в Португалии 19 марта.

Жота погиб в автокатастрофе на северо-западе Испании в июле прошлого года вместе со своим братом Андре Силвой. Это прозошло через несколько недель после того, как спортсмен женился на Руте, у них осталось трое детей.