Россия. Кубок 2025/2026

Гришин: «ЦСКА находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе»

сегодня, 15:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении команды в ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России от «Краснодара» на выезде (0:4).

Игра показала, что «Краснодар» был сильнее на голову. ЦСКА потерпел заслуженное поражение. Команда играла слабо и действовала от обороны. «Краснодар» имел много моментов, чтобы забить. А после удаления стало окончательно ясно, что он добьется нужного результата. В итоге логичный счет — 4:0, хотя могло быть и больше, если бы судья не отменил некоторые голы. Поэтому, на мой взгляд, все по делу. ЦСКА сейчас находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе — команда проигрывает матч за матчем. И говорить о том, что он будет преодолен в ближайшее время, пока не приходится.

Хотя впереди у ЦСКА четыре игры с командами более низкого уровня. Если удастся взять 12 очков, это станет хоть каким-то утешением для болельщиков. Но даже в этом случае это не будет показателем выхода из кризиса, потому что соперники из нижней части таблицы, по сути, ни на что серьезное не претендуют. ЦСКА обязан обыгрывать такие команды в любом состоянии.

Сейчас проявляются последствия неудачной предсезонной подготовки. Видно, что команда плохо двигается и уступает в функциональной готовности. Кроме того, команда не готова играть на стандартах: много пропускает и почти ничего не забивает после стандартных положений. Матч с «Краснодаром» снова это подтвердил. Также долго ждали трансферы, которые должны были усилить состав. На бумаге они выглядели неплохо, но на деле пока себя не оправдывают.

Alex_67
Alex_67 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 16:42
Лучше вернуть обратно обычный формат.
сегодня в 16:40
Что-то очень нехорошее происходит в ЦСКА...
Кризис или нет, но это очень мешает и сильно бьёт по имиджу клуба. А ведь совсем недавно благодушие болельщиков просто умиляло... Да и многие игроки высказались вполне себе серьёзно о перспективах команды на титул РПЛ. Сейчас, эти же люди, что скажут? Да и болельщики замолчали. Что будет дальше? Руководство клуба должно разобраться в ситуации, не привлекая внимания. Мне кажется нужно ограничить общение игроков с журналистами. Посмотрим, как кони справятся со спадом в игре. Плохо, если начнут искать крайних.
сегодня в 16:40
Именно по матчу с Краснодаром ничего удивительного - просто бросили играть после удаления и первых 2 голов...В любом случае Кубок РФ - странный турнир, с ним нужно что-то делать - упрощать и оптимизировать.
сегодня в 16:17
В глубоком это точно и довольно понятном месте
Гость
