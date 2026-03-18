Гришин: «ЦСКА находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе»

Чемпион СССР в составе ЦСКА высказался о поражении команды в ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России от «Краснодара» на выезде (0:4).

Игра показала, что «Краснодар» был сильнее на голову. ЦСКА потерпел заслуженное поражение. Команда играла слабо и действовала от обороны. «Краснодар» имел много моментов, чтобы забить. А после удаления стало окончательно ясно, что он добьется нужного результата. В итоге логичный счет — 4:0, хотя могло быть и больше, если бы судья не отменил некоторые голы. Поэтому, на мой взгляд, все по делу. ЦСКА сейчас находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе — команда проигрывает матч за матчем. И говорить о том, что он будет преодолен в ближайшее время, пока не приходится.

Хотя впереди у ЦСКА четыре игры с командами более низкого уровня. Если удастся взять 12 очков, это станет хоть каким-то утешением для болельщиков. Но даже в этом случае это не будет показателем выхода из кризиса, потому что соперники из нижней части таблицы, по сути, ни на что серьезное не претендуют. ЦСКА обязан обыгрывать такие команды в любом состоянии.

Сейчас проявляются последствия неудачной предсезонной подготовки. Видно, что команда плохо двигается и уступает в функциональной готовности. Кроме того, команда не готова играть на стандартах: много пропускает и почти ничего не забивает после стандартных положений. Матч с «Краснодаром» снова это подтвердил. Также долго ждали трансферы, которые должны были усилить состав. На бумаге они выглядели неплохо, но на деле пока себя не оправдывают.