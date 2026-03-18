Гришин: «ЦСКА находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе»

Чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении команды в ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России от «Краснодара» на выезде (0:4).
Игра показала, что «Краснодар» был сильнее на голову. ЦСКА потерпел заслуженное поражение. Команда играла слабо и действовала от обороны. «Краснодар» имел много моментов, чтобы забить. А после удаления стало окончательно ясно, что он добьется нужного результата. В итоге логичный счет — 4:0, хотя могло быть и больше, если бы судья не отменил некоторые голы. Поэтому, на мой взгляд, все по делу. ЦСКА сейчас находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе — команда проигрывает матч за матчем. И говорить о том, что он будет преодолен в ближайшее время, пока не приходится.
Хотя впереди у ЦСКА четыре игры с командами более низкого уровня. Если удастся взять 12 очков, это станет хоть каким-то утешением для болельщиков. Но даже в этом случае это не будет показателем выхода из кризиса, потому что соперники из нижней части таблицы, по сути, ни на что серьезное не претендуют. ЦСКА обязан обыгрывать такие команды в любом состоянии.
Сейчас проявляются последствия неудачной предсезонной подготовки. Видно, что команда плохо двигается и уступает в функциональной готовности. Кроме того, команда не готова играть на стандартах: много пропускает и почти ничего не забивает после стандартных положений. Матч с «Краснодаром» снова это подтвердил. Также долго ждали трансферы, которые должны были усилить состав. На бумаге они выглядели неплохо, но на деле пока себя не оправдывают.
Кризис или нет, но это очень мешает и сильно бьёт по имиджу клуба. А ведь совсем недавно благодушие болельщиков просто умиляло... Да и многие игроки высказались вполне себе серьёзно о перспективах команды на титул РПЛ. Сейчас, эти же люди, что скажут? Да и болельщики замолчали. Что будет дальше? Руководство клуба должно разобраться в ситуации, не привлекая внимания. Мне кажется нужно ограничить общение игроков с журналистами. Посмотрим, как кони справятся со спадом в игре. Плохо, если начнут искать крайних.
