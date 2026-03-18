КДК РФС проверяет обстоятельства посещения Соболевым матча «Торпедо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комиссия проводит проверку обстоятельств посещения бывшим совладельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым подтрибунных помещений и спортивной зоны стадиона «Арена Химки» на матче 24-го Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:0).
КДК РФС проводит всестороннюю проверку обстоятельств посещения Леонидом Соболевым матча «Торпедо» — «Нефтехимик». По результатам проверки КДК РФС даст оценку данному инциденту на брифинге 20 марта.
Летом прошлого года экс-генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов, бывший совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бухгалтер клуба Ирина Волкова были арестованы по подозрению в попытке дать взятку арбитру (ч. 2 ст. 184 УК РФ). В октябре Соболева выпустили из СИЗО в связи с изменением меры пресечения. В феврале 2026-го сотрудничавшего со следствием Скородумова также отпустили на аналогичных условиях.