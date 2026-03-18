КДК РФС проверяет обстоятельства посещения Соболевым матча «Торпедо»

сегодня, 16:34
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комиссия проводит проверку обстоятельств посещения бывшим совладельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым подтрибунных помещений и спортивной зоны стадиона «Арена Химки» на матче 24-го Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:0).

КДК РФС проводит всестороннюю проверку обстоятельств посещения Леонидом Соболевым матча «Торпедо» — «Нефтехимик». По результатам проверки КДК РФС даст оценку данному инциденту на брифинге 20 марта.

Летом прошлого года экс-генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов, бывший совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бухгалтер клуба Ирина Волкова были арестованы по подозрению в попытке дать взятку арбитру (ч. 2 ст. 184 УК РФ). В октябре Соболева выпустили из СИЗО в связи с изменением меры пресечения. В феврале 2026-го сотрудничавшего со следствием Скородумова также отпустили на аналогичных условиях.

112910415
112910415
сегодня в 19:01
вот неугомонный ...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 18:39
Так что 3-0 у Нефтехимика под вопросом после вылазки серого кардинала)
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 18:04
А поговорить? )))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:58
Если уж Соболеву "до фени" мера пресечения (домашний арест) , то "чихать он хотел " на все ваши КДК вместе взятые...)))
adekvat
adekvat
сегодня в 16:52
Зачем приперся, могбы переводом скинуть.
Гость
