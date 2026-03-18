Прокуратурой утверждено обвинение по делу Смолова о драке в кафе

сегодня, 16:47

В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что по уголовному делу бывшего нападающего «Краснодара» о драке в московском кафе утверждено обвинительное заключение.

В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице завязалась драка между Смоловым и одним из посетителей заведения, в результате чего мужчине потребовалась медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате действий игрока здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.