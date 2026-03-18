Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Прокуратурой утверждено обвинение по делу Смолова о драке в кафе

сегодня, 16:47

В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что по уголовному делу бывшего нападающего «Краснодара» Федора Смолова о драке в московском кафе утверждено обвинительное заключение.

В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице завязалась драка между Смоловым и одним из посетителей заведения, в результате чего мужчине потребовалась медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате действий игрока здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
RomarioBrazil
сегодня в 20:23
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
просто Tomson
сегодня в 18:03
А что так долго расследовали? Трудно было снять видео с камер кафе и включить систему распознавания лиц?
CCCP1922
сегодня в 17:19
Желать ничего плохого не буду, но сочувствовать не стану.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 