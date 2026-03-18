Кварацхелия считает, что Сафонов провел потрясающую игру с «Челси»

Вингер ПСЖ после победы над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дал комментарий о прошедшем поединке.

Грузинский футболист открыл счет на 6-й минуте вчерашней игры и был признан лучшим игроком матча.

По сумме двух игр парижане выиграли со счетом 8:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

Мы старались вернуть себе уверенность. Мы играем в свою игру. Приехать на «Стэмфорд Бридж» и выиграть 3:0 непросто, но мы это сделали, поэтому знаем, что способны на все. Нам просто нужно верить в себя.

Я думаю, что сейчас в Лиге чемпионов нет легких соперников, и все хотят бороться. Мы просто стараемся играть в свою игру, независимо от того, команда это Премьер-лиги или нет.