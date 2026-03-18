Кварацхелия считает, что Сафонов провел потрясающую игру с «Челси»

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия после победы над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дал комментарий о прошедшем поединке.
Грузинский футболист открыл счет на 6-й минуте вчерашней игры и был признан лучшим игроком матча.
По сумме двух игр парижане выиграли со счетом 8:2 и вышли в четвертьфинал турнира.
Мы старались вернуть себе уверенность. Мы играем в свою игру. Приехать на «Стэмфорд Бридж» и выиграть 3:0 непросто, но мы это сделали, поэтому знаем, что способны на все. Нам просто нужно верить в себя.
Я думаю, что сейчас в Лиге чемпионов нет легких соперников, и все хотят бороться. Мы просто стараемся играть в свою игру, независимо от того, команда это Премьер-лиги или нет.
Также Кварацхелия прокомментировал выступление российского голкипера французского клуба Матвея Сафонова, защищавшего ворота в минувшей игре:
Он был великолепен сегодня вечером. Даже когда мне вручили трофей лучшего игрока матча, я не думал об этом, потому что он провел потрясающую игру и сделал столько сейвов. Он отлично сыграл. Мы рады, что он с нами.