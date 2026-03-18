Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2025/2026

Кварацхелия считает, что Сафонов провел потрясающую игру с «Челси»

сегодня, 16:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия после победы над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дал комментарий о прошедшем поединке.

Грузинский футболист открыл счет на 6-й минуте вчерашней игры и был признан лучшим игроком матча.

По сумме двух игр парижане выиграли со счетом 8:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

Мы старались вернуть себе уверенность. Мы играем в свою игру. Приехать на «Стэмфорд Бридж» и выиграть 3:0 непросто, но мы это сделали, поэтому знаем, что способны на все. Нам просто нужно верить в себя.

Я думаю, что сейчас в Лиге чемпионов нет легких соперников, и все хотят бороться. Мы просто стараемся играть в свою игру, независимо от того, команда это Премьер-лиги или нет.

Также Кварацхелия прокомментировал выступление российского голкипера французского клуба Матвея Сафонова, защищавшего ворота в минувшей игре:

Он был великолепен сегодня вечером. Даже когда мне вручили трофей лучшего игрока матча, я не думал об этом, потому что он провел потрясающую игру и сделал столько сейвов. Он отлично сыграл. Мы рады, что он с нами.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рулевой «Челси» после вылета от ПСЖ: «Верили, что можем что-то сделать»
Сегодня, 16:49
Пономарев о ЦСКА: «Катастрофа, я так и не понял, во что они играют»
Сегодня, 12:10
Артета похвалил игроков «Арсенала» за выход в 1/4 ЛЧ, отметив график матчей
Сегодня, 11:35
Энрике: «Невозможно побеждать на выезде в ЛЧ без вратаря высокого уровня»
Сегодня, 10:52
Сафонов: «С первых минут мы показали, что приехали побеждать»
Сегодня, 09:59
Гвардиола: «У нас впереди светлое будущее, мы вернемся»
Сегодня, 09:49
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:35
Я не понял кто с какой целью раскручивает Квару? Вполне добротный игрок, узкопрофильный. Кроме игры на фланге больше ничего нет. То, что он забил Челсти ни о чем не говорит. Челси сейчас это крепкий середняк АПЛ. Отстает от МС, который тоже не блещет на 13 очков. Это всплеск не более того. Пока сильных соперников у ПСЖ в ЛЧ не было. А как они мучились с Монако все видели. Так что не надо восторгов и восхищений. Уровень Квары известен в том числе и по играм за сборную.
Agamaga005
сегодня в 19:11
Раскручивают на золотой мяч! )
Sergo81
сегодня в 19:09
А я вот считаю, что лучшим был Хакими. Он отдал две голевые и постоянно обострял и в защите был надёжен. Хвича был хорош, гол забил, но к 60 мин выдохся и к 70 был заменён, так уже наелся по полной. А Хакими как энерджайзер весь матч отпахал. Но в целом все хорошо были вчера.
Karkaz
сегодня в 18:10
Кто там говорил, что Хвича сдувается, не уровень и забивает только французским аутсайдерам? Вот лучший игрок в ЛЧ и результативные баллы против крепкой команды АПЛ.
Сафонов тоже сделал несколько супер сейвов.
STVA 1
сегодня в 17:34
Хвича лучший игрок встречи. Знает что говорит
Alex_67
сегодня в 17:22
Хвича мне тоже понравился.
25процентный клоун
сегодня в 17:10
Почему так фокусируются на Моте, зачем это лишнее давление.
Удачи обоим и ПСЖ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 