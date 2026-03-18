Дело Смолова о драке в кафе было передано в суд

сегодня, 17:11

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт относительно уголовного дела в отношении бывшего футболиста сборной России Фёдора Смолова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии дознания, утром 28 мая 2025-го обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская, в ходе конфликта с группой лиц, среди которых был потерпевший, нанёс ему один удар кулаком в лицо.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы в результате умышленных действий обвиняемого здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, согласно одной из версий, два посетителя, которые находились за соседним столиком, громко обсуждали Смолова. Футболист подошёл к ним, а в результате конфликта возникла драка. Смолов ударил мужчин по лицу. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Брулин
Брулин
сегодня в 20:30
сдурели? с такими раскладами у нас всю страну пересажают, не говоря уже про реальных убийц и коррупционеров.
d94pjv398qzj
d94pjv398qzj
сегодня в 18:59
Неужели он ещё не отстегнул пару лямов?
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 18:02
Какой-нибудь Ваня (Ахмед, Исаак и т.д.) давно б уже вышел (отсидев), а тут...
shur
shur
сегодня в 17:52
...дело в том, что есть на земле люди, которые просто нуждаются,чтобы о них говорили, судачили,сплетничали!
По сути ничего особенного в человеке нет, а всем своим видом, поступками, поведением,высказываниям Он везде ! У домохозяек
по ящику, на лавочках у старушек, в пивной, в баре, на работе,отдыхе,местах не столь отдалённых !!! Это вот Федя, Мамай, Дзюбиньё их много,второстепенных, они не герои,
но им очень хочется в это верить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:37
А Федя и морально и технически готов к зоне. Татуировки давно сделаны, Феня отработана. Не пропадет Федя
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:26
Штрафом отделается?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:15
Да походу всем уже пофиг как на это дело, так и на самого Смолова.
