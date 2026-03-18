Дело Смолова о драке в кафе было передано в суд

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт относительно уголовного дела в отношении бывшего футболиста сборной России . Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии дознания, утром 28 мая 2025-го обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская, в ходе конфликта с группой лиц, среди которых был потерпевший, нанёс ему один удар кулаком в лицо.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы в результате умышленных действий обвиняемого здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.