Названо условие, при котором Луис Энрике покинет ПСЖ летом

сегодня, 17:21

Луис Энрике может покинуть должность наставника ПСЖ этим летом.

По данным источника, если парижане второй раз подряд выиграют Лигу чемпионов под руководством испанца, он будет готов уйти из клуба.

Однако покинуть ПСЖ Энрике готов только ради «Реала». Продолжение карьеры в мадридском клубе — единственный интересный вариант для испанца на данный момент.

ПСЖ  Реал  Энрике Луис
Перевод с x.com Фото: Сайт УЕФА
Drosmo
сегодня в 19:53
Прогревает руководство ПСЖ перед продлением контракта на более выгодных условиях.
Alex_67
сегодня в 19:25
А как же предложение ПСЖ о пожизненном контракте с Энрике?
CCCP1922
сегодня в 19:20
А Реал знает об этом условии?
7dhdbg3fxva3
сегодня в 18:53
В это трудно поверить,хотя сейчас всё возможно
shur
сегодня в 18:30
...У Энрике взгляд Христа!
Как только его вижу ,
Мне хочется молиться!
За ПСЖ, родной Реал,
За всех на белом свете поклониться!
Стать Мадридистом это честь!
Вести к победам из всей мочи!
Здесь спросят: " Сила воли есть?"
Зидан ответит :" Я уполномочен!!!"
25процентный клоун
сегодня в 18:07
Вполне возможно, было бы очень здорово для Реала. Он покруче Зидана будет
sv_1969
сегодня в 17:37, ред.
Наверное приснилось источнику)))
Romeo 777
сегодня в 17:34
Энрике в Реал?😂
sihafazatron
сегодня в 17:24
Про реал он сам сказал или уже додумали? О
Гость
