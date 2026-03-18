Сборная Кипра готова сыграть товарищеский матч с Россией

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу оценил возможность проведения товарищеского матча против сборной России.

У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне. В остальные окна матч со сборной России в этом году будет невозможен, надо смотреть возможность в следующем году.