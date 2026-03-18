Сборная Кипра готова сыграть товарищеский матч с Россией

сегодня, 17:37

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу оценил возможность проведения товарищеского матча против сборной России.

У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне. В остальные окна матч со сборной России в этом году будет невозможен, надо смотреть возможность в следующем году.

Для нас не проблема сыграть с Россией. В нашей стране проживает много россиян, поэтому мы открыты к матчу с российской командой. Если российская сторона заинтересована в этом, то мы обсудим такую возможность. Надо согласовать этот матч официально с ФИФА.

Сборная Кипра занимает 128-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России располагается на 36-м месте.

Все комментарии
Брулин
сегодня в 20:32
Можно сказать, гранд - на фоне предыдущих
shur
сегодня в 19:01
...потом с ответочкой! Позагарать,проведать русскую диаспору.
за счёт налогоплательщиков,ляпота!!!
Vilar
сегодня в 18:15, ред.
Надо срочно узнать, кто это вторая сборная - заплатить им, потом заплатить киприотам и поехать в июне на недельку покупаться в Средиземном море. Между купанием в море, загоранием на пляже, чуть не забыл, вечерком, после захода солнца, надо побегать с мячиком и киприотами, по зелёному газону, а поздним вечером все вместе в казино. Мужики не пожалеете, время пролетит незаметно: между купанием, загаром и казино.
drug01
сегодня в 17:53
Это будет хорошая игра!
Гость
