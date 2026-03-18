Франция. Лига 1 2025/2026

Кафанов считает, что у Сафонова большие шансы стать лучшим вратарём в мире

сегодня, 18:01

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о вратаре ПСЖ Матвее Сафонове.

У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарём французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире.

Стоит отметить, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0) Матвей Сафонов сделал 9 сэйвов. Он получил оценку 9.2 от авторитетного портала Whoscored, став лучшим игроком встречи по версии портала.

lotsman
сегодня в 19:25
Конечно Кафанов немного перебрал, но одним из Лучших Матвей может стать, если не споткнётся.
lazzioll
сегодня в 19:12
как же задолбало это вечное шапкозакидательство и "да мы-да мы!!!не то что они!!".
сейчас он от Ливера в следующем матче пустит пять штук дурачков между ног и все кто так говорил морду кирпичом сделают дескать не было ничего))) сколько же раз уже такое проходили, особенно в спорте, особенно в футболе. ну потерпите вы, дайте выиграть трофей, дайте настояться опыту. полгода с этим матчем с Фламенго носились или с кем там. щас тут после Челси уже золотым мячом потрясают. надо болеть за своих. но не так
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:04, ред.
Так и хочется, вспомнить знаменитое И тут Остапа понесло. В каком мире? Выдуманном, виртуальном. Едва ли он в Европе входит в 20 сильнейших.

С возрастом у Кафанова снижаются, критические возможности и аналитические тоже. Так бывает. Не надо его всерьез воспринимать.

Бывает. Мотя вполне заурядный средний вратарь, даже в РПЛ посильнее есть.
VeniaminS
сегодня в 19:03
Это будет видно после чемпионата.
Bad Listener
сегодня в 18:51, ред.
А причём здесь ПСЖ когда речь о лучшей команде в мире?
Валерыч
сегодня в 18:23
Рановато ещё о больших шансах говорить. Сафонов пока очень мало матчей провёл в качестве основного вратаря ПСЖ. Время покажет.
Варвар7
сегодня в 18:11
Любят у нас чуть что "взахлёб" хвалить - смотрите "не сглазте"...)
