В последних трёх матчах в ворота соперников «Зенита» поставили 5 пенальти

сегодня, 20:43

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти.

Таким образом, последний раз «Зенит» отличался с игры примерно 260 минут назад – в матче против «Оренбурга» (1:2). После этого «сине-бело-голубые» забивали только с пенальти – 3 гола.

Кроме того, в последних трёх матча в ворота соперников «Зенита» назначили 5 пенальти, а в ворота клуба из Санкт-Петербурга – 0.