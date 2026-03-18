«Ливерпулю» придётся заплатить 80 млн евро за Бареллу

сегодня, 22:29

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в АПЛ.

В подписании итальянского хавбека заинтересован «Ливерпуль». «Красные» намерены подписать футболиста этим летом.

Отмечается, что «Интер» хочет выручить с продажи Бареллы 75-80 млн евро.

shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 23:50
...конечно, надо искать компромис....!!!
Alex_67
сегодня в 23:31
Интер слишком явно хочет от него избавиться... К чему это? Меня настораживает такое дело.
пират Елизаветы
сегодня в 22:43
с чего это у Ливерпуля депрессия. что хотят заполучить еще одно итальянца.
были Балотелли, Аквилани, есть Кьеза.
все мимо.
Барелла не подходит Ливерпулю.
потом, Слота надеюсь, не будет в Ливерпуле.
новый тренер захочет других игроков, что тогда?
Маг_тм
сегодня в 22:41, ред.
Ему 30 лет будет летом, смыл платить за столь взрослого игрока такие деньги? Лямов 30-40 это потолок
Grizly88
сегодня в 22:34
Не стоит он таких денег и вообще итальянцы в Ливерпуле не уживаются
Варвар7
сегодня в 22:31
Нет , тут "Красным" явно надо поторговатся...)
Гость
