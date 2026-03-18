«Барселона» разгромила «Ньюкасл» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 22:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона7 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Барселона» обыграла «Ньюкасл» (7:2, 8:3 по сумме двух матчей) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме за каталонский клуб забивали Рафинья, Марк Берналь и Ламин Ямаль, который реализовал пенальти. За «Ньюкасл» дублем отличился Антони Эланга.

Во втором тайме за «сине-гранатовых» дубль оформил Роберт Левандовски, а ещё по голу на свой счёт записали Фермин Лопес и Рафинья, который также оформил дубль.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Тоттенхэм». Первый матч закончился победой «матрасников» со счётом 5:2.

Источник: soccer.ru Фото: ФК Барселона
Шишанутый
сегодня в 23:54
Последние 5 матчей Барселоны: 5 пенальти назначено в ворота сопернеков и не одного в их ворота. Ну тут все понятно!! так и Лч выйграть можно. Гном вон с Аргентиной на одних пенлаьти Чм выйграл.
Agamaga005
сегодня в 23:49
Это понятно. Но по этому пути идут и мадридские издания. Наезды на судей, которые ставят 100% пенальти в пользу Барселоны... Тут без слов, одни эмоции.
Bombon
сегодня в 23:47
    сегодня в 23:37
    Ну, что-то в этой ЛЧ команды из АПЛ совсем никакие. Речь не об этом матче, а вообще. Пока только Арсенал уверенно прошел, но он и должен был пройти. И Ливерпуль скорее всего пройдет. Но так и они сильнее Галатасарая. Ньюкасл ладно, у них опыта мало в ЛЧ. Тоттенхем понятно, сейчас переживает не самые лучшие времена. Но Челси, который вынес ПСЖ на КЧМ так безвольно проиграл. МС, который точно не слабее Реала влетает без шансов в двух играх. Это как вообще?
    Agamaga005
    сегодня в 23:37
    Каких еще левых пен? Оба 100%.
    Брулин
    сегодня в 23:29
    Поляк молодец, а у Ямаля голевая пижонскся потеря и пенка. Ну это ЗМ, очевидно!
    пират Елизаветы
    сегодня в 23:27
    следующий Атлетико.
    и первый матч в Мадриде (по регламенту ЛЧ)
    уверен, Барса не повторит ошибки того кубкового матча.
    да и судьи неиспанские будут.
    сегодня в 23:26
    Ньюкасл конечно на 2 тайм не вышел, Барса хороша, но судя по комментам многие в силу возраста не знают, что 2:8 может случиться с любой командой и это точно не про силу лиги
    Nenash
    сегодня в 23:13
    Кому вам?.. 🤔..
    25процентный клоун
    сегодня в 23:05
    Ньюкасл давно позади, позади двух левых пен, сломавших его пополам.
    Вам сейчас надо думать о том как помягче вылететь от топа и от какого топа
    сегодня в 23:04, ред.
    Отстрел команд АПЛ в ЛЧ продолжается. Еще есть на кого посмотреть а этой охоте))
    Причин такой неудачной и плохой игры английских клубов много. Но один из основных это календарь! Сколько раз об этом говорят, но боссам АПЛ нужны деньги и нужна публика на стадионах. Другие федерации переносят матчи и дают отдохнуть тем, кто играет в ЛЧ. А этим главное чемпионат, Кубок и еще этот кубок лиги. Ньюкасл и Челси грызлись основами в АПЛ. И ни одному игроку основы не дали отдохнуть. Вот такие позорные результаты и будут.
    сегодня в 23:01
    да, проблемы в защите есть, но это больше из за атакующей модели Барсы Флика.
    давно нет Капрала, надеюсь, с ним все хорошо (жаловался на здоровье)
    ждем!
    сегодня в 23:00
    Ньюкасл переоценил свои физические силы и дал много пространства Барсе во втором тайме.. Так делать нельзя.. Рафа и Ямаль хороши.. Берналь плох.. Ольмо должен играть в старте.. ☝️
    сегодня в 22:59
    Прессинга Ньюкасла хватило на 1.5 матча. На 2 тайм второго матча, они не вышли...
    сегодня в 22:58
    МанСити, Челси и ТТХ в кризисе или перестройке...было ожидаемо что в плей офф они провалят...
    вся надежда на Арсенал и Ливерпуль (повезло им с жеребьевкой)
    матч был шикарный, первый тайм больше хаоса, чем порядка.
    уверен, в перерыве Флик раздал точечно 61юля кому следует.
    и команда просто раздавила НК.
    с такой игрой Барса напоминает лучшие бразильские сборные.
    мои поздравления, блауграна!
    ждем Атлетико в ПО ЛЧ, а пока разбираемся с Райо в Лалиге.
    сегодня в 22:56
    9 голов в матче! Круто!
    Несмотря на счёт, Барселона допускает много ошибок в игре, всё дело в концентрации. Не хватает внимания и верных решений.
    Сверхъестественного не вижу в игре других именитых клубов, мячом хорошо распоряжаются, двигаются, более точны в передачах... Есть над чем работать!
    Эрика Гарсию Флик убрал из-за того, что он проваливал фланг, вовремя снял, а Жоан Гарсия надеюсь вернётся к следующей игре.
    сегодня в 22:55
    Нет, не перестанет. Во втором голе он недоработал, но там к Ямалю много вопросов. Но польза от него была. В штрафной Нькасла все за Араухо бегали при угловых, а Леву толком не закрыли. И получили гол
    сегодня в 22:54
    Обалдеть.Жаль, что не смотрел.
    сегодня в 22:53
    Барсу с крупной победой!) в первом матче выглядели плохо, сегодня была полная реабилитация перед своими болельщиками. Мы все хотели убедительной победы, но многие не ожидали именно такую)
    Команда при Флике играет весело, и сами играют и сопернику многое позволяют. Нейтральный болельщик в любом случае останется доволен)
    Очередная английская команда проиграла крупно в лч.. что то в этом сезоне их жестко лихорадит, Барса и Реал в этом сезоне уж точно не находятся в своих лучших кондициях, но даже с такими проблемами уверенно проходят в следующий этап.
    С травмами беда.. что за напасть то такая. Скорейшего выздоровления игрокам, сейчас самый важный отрезок сезона, а скамейка у каталонцев и так очень скудная.
    Команде пожелаю удачи 💪🏻
    сегодня в 22:53
    Араухо может быть полезен такой нокдаун, может перестанет косячить)))
    сегодня в 22:52
    Так самая сильная лига в мире. Правда, мир об этом не знает. Что с них взять?
    сегодня в 22:50
    Почти равная игра, ну почти))
    Барсу с разгромной победой
    сегодня в 22:49
    Что случилось с Англицкими командами??? влетают с недетскими разгромами, а кто-то еще дома)). Как будто команды с Люксембурга или с Фарер)). Щьёрт побьери))
    сегодня в 22:48
    С победой. Жаль, но потеряли двух Гарсий. Еще и Араухо вырубили в конце игры. Что теперь будет делать Флик непонятно. Ни защиты, ни вратаря.
    сегодня в 22:47
    В 1/4 Барсу ждет жёсткий матрас...там фокусы не прокатят)...
    сегодня в 22:47
    Поздравления всем причастным!
    сегодня в 22:46
    Имитация борьбы ощущалась первые полчаса... Затем атака Барсы смяла остатки обороны птичника, - мощно, результативно и красиво!
