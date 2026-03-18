«Барселона» разгромила «Ньюкасл» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Ньюкасл» (7:2, 8:3 по сумме двух матчей) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом тайме за каталонский клуб забивали Рафинья, Марк Берналь и Ламин Ямаль, который реализовал пенальти. За «Ньюкасл» дублем отличился Антони Эланга.
Во втором тайме за «сине-гранатовых» дубль оформил Роберт Левандовски, а ещё по голу на свой счёт записали Фермин Лопес и Рафинья, который также оформил дубль.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Тоттенхэм». Первый матч закончился победой «матрасников» со счётом 5:2.
Команда при Флике играет весело, и сами играют и сопернику многое позволяют. Нейтральный болельщик в любом случае останется доволен)
Очередная английская команда проиграла крупно в лч.. что то в этом сезоне их жестко лихорадит, Барса и Реал в этом сезоне уж точно не находятся в своих лучших кондициях, но даже с такими проблемами уверенно проходят в следующий этап.
С травмами беда.. что за напасть то такая. Скорейшего выздоровления игрокам, сейчас самый важный отрезок сезона, а скамейка у каталонцев и так очень скудная.
Команде пожелаю удачи 💪🏻
Несмотря на счёт, Барселона допускает много ошибок в игре, всё дело в концентрации. Не хватает внимания и верных решений.
Сверхъестественного не вижу в игре других именитых клубов, мячом хорошо распоряжаются, двигаются, более точны в передачах... Есть над чем работать!
Эрика Гарсию Флик убрал из-за того, что он проваливал фланг, вовремя снял, а Жоан Гарсия надеюсь вернётся к следующей игре.
Причин такой неудачной и плохой игры английских клубов много. Но один из основных это календарь! Сколько раз об этом говорят, но боссам АПЛ нужны деньги и нужна публика на стадионах. Другие федерации переносят матчи и дают отдохнуть тем, кто играет в ЛЧ. А этим главное чемпионат, Кубок и еще этот кубок лиги. Ньюкасл и Челси грызлись основами в АПЛ. И ни одному игроку основы не дали отдохнуть. Вот такие позорные результаты и будут.
