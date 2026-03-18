«Барселона» разгромила «Ньюкасл» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 22:45

«Барселона» обыграла «Ньюкасл» (7:2, 8:3 по сумме двух матчей) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме за каталонский клуб забивали Рафинья, Марк Берналь и Ламин Ямаль, который реализовал пенальти. За «Ньюкасл» дублем отличился Антони Эланга.

Во втором тайме за «сине-гранатовых» дубль оформил Роберт Левандовски, а ещё по голу на свой счёт записали Фермин Лопес и Рафинья, который также оформил дубль.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Тоттенхэм». Первый матч закончился победой «матрасников» со счётом 5:2.