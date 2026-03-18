«Спартак» обыграл «Динамо», но не прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России

сегодня, 22:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Единственный гол в игре на 58-й минуте забил защитник «Спартака» Кристофер Ву. Однако эта победа не позволила выйти «Спартаку» в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч «красно-белые» уступили со счётом 3:5.

Таким образом, «Спартак» сыграет в полуфинале Пути регионов Кубка России против «Зенита». «Динамо» же встретится с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ турнира.

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК Динамо
ildar_3871
ildar_3871 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 23:51
Лучше еще раз с зенитом !
ABir
ABir
сегодня в 23:35
Даже и не знаю, что лучше: с Зенитом в Пути регионов или с Краснодаром в пути РПЛ.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 23:32
Интересно , сколько стоит один пенальти , друг хочет купить )
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 23:32
Да уже у питерцев привычка стала,с игры забивать день,а пенальти пожалуйста задавайте.
Брулин
Брулин
сегодня в 23:31
В целом справедливая победа Спартака, но Динамо играло в комфортных условиях счета, и по большей части было настроено не на победу, а на проход дальше, хладнокровно воспользовавшись своим преимуществом.

Против Зенита не будет Рубенса, поэтому вдвойне интересно, что Гусев придумает.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 23:27
Это лишнее...надо экономить на премиальных)...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 23:26
Половина футболистов Спартака не способна решать большие задачи, но тренер и часть игроков стараются. Динамо? Гусеву удалось взбодрить коллектив, надолго ли? Но при Карпине они вообще не играли
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 23:17
Убили футбол в России , в угоду одной команде !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 23:16
Шаронов поставил Бердыевский автобус )
Борисыч1
Борисыч1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:11
В кубке общий счёт двух матчей - на табло справа был. 3-5 в пользу Динамо.
баск
баск
сегодня в 23:08
Продолжает обращать на себя внимание регламент, сочиненный для Кубка..

Создатели этой неведомой зверушки привнесли в российский футбол диковинный статус матча- "официальный товарняк", от результата которого в турнире практически ничто не зависит.

Поэтому каждый раз приходится с лупой искать мотивацию команд, и находится она не всегда.
Сегодня, к примеру, она если и присутствовала, то скорее в простом престиже выигрыша противостояния в старейшем дерби страны.

Двухматчевый исход зависел от того, сможет ли Спартак зажечь игру.
Пожалуй, что не смог. Ролан Гусев, в отличие от Марцела Лички, тренер более прагматичный, и явно не ставил сегодня больших победных задач.
Посушить, потолкаться, да и хватит.

Команда играла по счёту, и гол, который Спартаку удалось загнать в сутолоке,
её тоже не смутил.
Зажечь перспективу сравнять счёт, тем самым, у хозяев не получилось.
Большего об этом матче, кмк, сказать особенно нечего.

Поздравляю обеих команд и их болельщиков с проходом в Кубке..)
Red blu
Red blu
сегодня в 23:04, ред.
С Динамо не справились, там армеец Гусев рулит, по старой памяти обыграл Спартак,теперь придется встретиться с Зенитом в пути региона. И тренируйте Максименко отбивать пенальти. Зенит сегодня опять пробивал пенальти в матче с Динамо Махачкала.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 23:02
Нос то не задирайте,вас самих лихорадит, Спартак бы раскатал вас, уж поверьте, как сегодня Динамо
derrik2000
derrik2000
сегодня в 23:01
Вот уж к кому у меня лично НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ по сегодняшнему матчу, так это к обоим комментаторам на Матч-ТВ.
Острили, кричали, нагнетали...В общем, заряжали по полной сидящую у ТВ почтеннейшую публику.
А сам матч...
Что скажу: матч МОСКОВСКИХ команд, заслуженно занимающих в этом сезоне те места в турнирной таблице чемпионата России, на которых находятся сейчас.
КБ с грехом пополам ЗАПИНАЛИ один мячик, а на большее ничего у них и не было в загашнике.
Барко вторую половину матча совсем сдулся.
И немудрено!
ОДНОМУ что-то там придумывать около штрафной динамовцев - так себе занятие.
Солари ещё до конца бегал продуктивно...
Всё остальнОЕ в КБ-форме...
Ну, помягче назвать не могу, а как НУЖНО назвать - цензура не пропустит.

P.S. Одно радует: на бровке был ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ТРЕНЕР. )))
А! Ещё второе тоже удивило: уже во втором матче подряд КБ НЕ проваливаются во 2-м тайме!
Прогресс однако... ))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Борисыч1 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Победил Спартак, если что, его и с победой
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:00
С победой в этом матче нас болельщиков Спартака . И я думаю , что с зенитом в одном матче лучше играть , чем с краснодаром в двух матчах... Так что еще и неизвесно кто выиграл от этого противостояния с динамо..
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 22:58
Не было шансов у Спартака с Краснодаром . Поэтому сконцентрируйте на ЧР и возможно бронза ваша
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:57
А если 2:0?)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:56, ред.
Кристофер Ву шикарен, даже без гола. Денисов сюда же.
Барко ужасен, но это уже норма
Максименко топчик
Мы выиграли, мы не армейцы
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:56
Спартак с победой ! Сейчас выпил таблетку, от головы вроде не такая горькая показалась . Что называется "подсластили пилюлю"...)))
P S . На 87 мин у "Красно - белых" произошла интересная замена - сменили "Шило на Мыло!" ( Зобнина на Заболотного)...)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:52
Если все оставшиеся матчи Спартак выиграет 1:0 то есть шанс)...
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 22:51
Динамо с побеДой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:51
Спартак за чемпионство будет бороться, тренер так сказал))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:50
Кроме морального удовлетворения это победа думаю больше ничего не дала КБ
Гость
