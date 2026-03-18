«Спартак» обыграл «Динамо», но не прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России

сегодня, 22:49

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Единственный гол в игре на 58-й минуте забил защитник «Спартака» Кристофер Ву. Однако эта победа не позволила выйти «Спартаку» в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч «красно-белые» уступили со счётом 3:5.