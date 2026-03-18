«Спартак» обыграл «Динамо», но не прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
Единственный гол в игре на 58-й минуте забил защитник «Спартака» Кристофер Ву. Однако эта победа не позволила выйти «Спартаку» в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч «красно-белые» уступили со счётом 3:5.
Таким образом, «Спартак» сыграет в полуфинале Пути регионов Кубка России против «Зенита». «Динамо» же встретится с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ турнира.
Создатели этой неведомой зверушки привнесли в российский футбол диковинный статус матча- "официальный товарняк", от результата которого в турнире практически ничто не зависит.
Поэтому каждый раз приходится с лупой искать мотивацию команд, и находится она не всегда.
Сегодня, к примеру, она если и присутствовала, то скорее в простом престиже выигрыша противостояния в старейшем дерби страны.
Двухматчевый исход зависел от того, сможет ли Спартак зажечь игру.
Пожалуй, что не смог. Ролан Гусев, в отличие от Марцела Лички, тренер более прагматичный, и явно не ставил сегодня больших победных задач.
Посушить, потолкаться, да и хватит.
Команда играла по счёту, и гол, который Спартаку удалось загнать в сутолоке,
её тоже не смутил.
Зажечь перспективу сравнять счёт, тем самым, у хозяев не получилось.
Большего об этом матче, кмк, сказать особенно нечего.
Поздравляю обеих команд и их болельщиков с проходом в Кубке..)
Создатели этой неведомой зверушки привнесли в российский футбол диковинный статус матча- "официальный товарняк", от результата которого в турнире практически ничто не зависит.
Поэтому каждый раз приходится с лупой искать мотивацию команд, и находится она не всегда.
Сегодня, к примеру, она если и присутствовала, то скорее в простом престиже выигрыша противостояния в старейшем дерби страны.
Двухматчевый исход зависел от того, сможет ли Спартак зажечь игру.
Пожалуй, что не смог. Ролан Гусев, в отличие от Марцела Лички, тренер более прагматичный, и явно не ставил сегодня больших победных задач.
Посушить, потолкаться, да и хватит.
Команда играла по счёту, и гол, который Спартаку удалось загнать в сутолоке,
её тоже не смутил.
Зажечь перспективу сравнять счёт, тем самым, у хозяев не получилось.
Большего об этом матче, кмк, сказать особенно нечего.
Поздравляю обеих команд и их болельщиков с проходом в Кубке..)
Против Зенита не будет Рубенса, поэтому вдвойне интересно, что Гусев придумает.
Против Зенита не будет Рубенса, поэтому вдвойне интересно, что Гусев придумает.