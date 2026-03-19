«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Галатасарай» (4:0, 5:1 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 25-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи. На 45-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти. На 52-й минуте форвард «Ливерпуля» Уго Экитике удвоил преимущество «красных». На 53-й минуте Райан Гравенберх довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте Салах таки отметился забитым голом.

«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Ранее парижане обыграли в 1/8 финала турнира «Челси».

Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:31
Ливерпуль - тот город , где "разбиваются турецкие мечты"...)
Bombon
Bombon
сегодня в 01:44
Турки приехали чисто город посмотреть в качестве туристов. На матч они так и не вышли.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:24
Отомстили за погромы Английских команд))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:04
Вот это был настоящий Ливерпуль! Разнёс турецкий сарай похозяйски, как и должно быть!!
Красивая и заслуженная победа красных!!!!
lk_483777
lk_483777
сегодня в 01:02
Отлично сыграли красные. Почаще бы так.
Поздравляю с выходом в 1/4.
