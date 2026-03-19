«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:57

«Ливерпуль» обыграл «Галатасарай» (4:0, 5:1 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 25-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи. На 45-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти. На 52-й минуте форвард «Ливерпуля» Уго Экитике удвоил преимущество «красных». На 53-й минуте Райан Гравенберх довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте Салах таки отметился забитым голом.