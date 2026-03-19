УЕФА назвал кандидатов на приз игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Вчера прошли ответные матчи 1/8 финала.
Нападающий лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкан отличился двумя результативными передачами в игре с «Будё-Глимт» (5:0).
Форвард «Барселоны» Рафинья забил два мяча и сделал столько же ассистов в поединке с «Ньюкаслом» (7:2).
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отметился голом во встрече с «Галатасараем» (4:0).
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» (2:1).
У Тринкана из Спортинга всего два ассиста и не одного забитого гола, да и соперник далеко не топ, при всех заслугах Будё в этом сезоне ЛЧ. У Собослая всего один гол, и соперник тоже больше уровня Лиги Европы. У Винисиуса хоть и дубль, и вроде с самым сильным соперником по сравнению с остальными, но один гол из двух с пенальти, да и учитывая, ещё и кучу растранжиренных Вини моментов, немного не дотягивает он до звания лучшего игрока недели.
Так что, как по мне, Рафа остаётся безоговорочным лидером.
