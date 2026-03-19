Батраков занимается с репетитором по английскому, чтобы перейти в Европу

сегодня, 09:37

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о будущем своего клиента.

Куда хочет перейти Батракова? Алексей хочет, чтобы это был хороший клуб, чтобы тренер ставил понятный футбол. Такого, чтобы только Испания или Италия, точно нет. Будем смотреть по тем вариантам, которые появятся.

Алексей занимается с репетитором и довольно неплохо владеет английским. На первых порах для адаптации ему будет достаточно английского, а потом, в зависимости от той страны, куда он переедет, совершенно спокойно овладеет тем языком, который будет актуален.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 27 матчей за «Локомотив», в которых забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:33
А между тем очередь за ним из европейских клубов растет. Лимож Шембрук Роверс, Арис,, Ренн,, Дюделанж..... Не шуточно, олнакко
LOpp
сегодня в 11:15
Батраков спрашивает у переводчика: - а как сказать "Здравствуйте, я из России"?
Переводчик: Сәлеметсіз бе, мен Ресейденмін.
Alex_67
сегодня в 11:04
Батраков хочет играть в футбол и развивать свой талант. Ему нужен хороший наставник, который поможет россиянину снова начать прогрессировать. К сожалению, в Локомотиве, в последнее время, такой возможности не было. Алексей давно перерос свой клуб. Да и Галактионов откровенно слабый тренер, который пустил его талант на самотёк. Мне кажется, что Батракову лучше пройти адаптацию в Португалии 🇵🇹 или Голландии — там умеют сглаживать острые углы.. Заодно подтянет слабые места и стабилизирует игру, а также получит языковую практику. А потом можно и в Испанию 🇪🇸 попробовать.
Водолей Сергеев
сегодня в 10:35
От оно наше всё - играть и светить в РПЛ ради того чтобы потом продаться в ЕС - так во многом...ладно в 90-х в половине клубов Испании играли спартаковцы и не только - как-то модно было что ли, престижно, теперь то совсем не так по многим смыслам...
7gufsz8xycsm
сегодня в 10:02
Батракову в самый раз. Не Кисляку же в Европу ехать !
ndyvx3nz7p7e
сегодня в 09:43
Май нэйм из Лёша уже освоил?
sihafazatron
сегодня в 09:39
Пусть сразу турецкий учит))
