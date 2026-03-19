Слот назвал игру «Ливерпуля» в матче с «Галатасараем» почти идеальной

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр английский клуб выиграл со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с ПСЖ .

О выступлении «Ливерпуля»

Я считаю, что от начала до конца мы провели именно тот матч, на который надеялся я, на который надеялись игроки и на который надеялись болельщики. Не только мы провели идеальный матч от начала до конца, но и наши болельщики. С самого начала они не соглашались с тем, что, как мы полагали, должно было произойти, и с тем, что произошло на самом деле — с попыткой создать ситуацию, при которой энергия со стадиона иссякла бы, не давая игрокам много игрового времени. Наши болельщики отлично отреагировали на это, а наши игроки не сдавались, так что сложилась отличная динамика между болельщиками и игроками, и это была почти идеальная игра с нашей стороны — и, безусловно, со стороны наших болельщиков.

О голе Мохамеда Салаха

О нем многое говорит тот факт, что он забил этот гол после того, как не реализовал пенальти незадолго до перерыва. Иногда это может стать тяжелым ударом как для отдельного игрока, так и для всей команды, поэтому я хочу похвалить команду за то, как мы вышли на второй тайм, ведь в этом сезоне у нас было много неудач, было много первых и вторых таймов, когда мы создавали момент за моментом, но не забивали. Затем Мо и команда вышли на второй тайм так, как они это сделали. Сначала он отдал отличную передачу Уго, а затем забил свой фирменный гол, которых он забил много на этом стадионе и за этот клуб, прорвавшись внутрь и поразив верхний угол. Это говорит о его психологической устойчивости, но, безусловно, и о силе команды, потому что о трудностях можно говорить, когда речь заходит об этом сезоне.

Про травму Салаха

Что касается травмы, он просил о замене не потому, что считал, что забил достаточно, а потому что почувствовал дискомфорт, поэтому посмотрим, в каком он будет состоянии к выходным и после них.