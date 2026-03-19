Кристофер Мартинс: «В матче с „Динамо“ мы показали характер»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал результат матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (1:0).
Мы показали характер в матче с «Динамо», доминировали на протяжении всего матча. Нам нужно было выиграть и, конечно, пройти дальше по сетке турнира, но, к сожалению, этого не получилось. Из позитивных моментов, мы доминировали всю игру, бились до конца, выиграли матч.
Несмотря на победу, «красно-белые» уступили по сумме двух встреч со счётом 3:5 и сыграют с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.
то возможно общий результат был бы совсем иной. Стабильность - это признак мастерства, а её то как раз и не хватает сейчас "Спартаку".
