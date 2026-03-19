Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Кубок 2025/2026

Кристофер Мартинс: «В матче с „Динамо“ мы показали характер»

сегодня, 11:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал результат матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (1:0).

Мы показали характер в матче с «Динамо», доминировали на протяжении всего матча. Нам нужно было выиграть и, конечно, пройти дальше по сетке турнира, но, к сожалению, этого не получилось. Из позитивных моментов, мы доминировали всю игру, бились до конца, выиграли матч.

Несмотря на победу, «красно-белые» уступили по сумме двух встреч со счётом 3:5 и сыграют с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
сегодня в 12:47
Крис умница, гораздо сильнее Вендела и Облякова
Bad Listener
сегодня в 12:42, ред.
Жалко футбола не показали, а характер мы ваш видели, он 5го и 20го в гонке до банкомата лучше проявляется. Вчера и характера то особо не получилось.
albucid
сегодня в 12:41
Мартинс играет плохо, я бы даже сказал отвратительно он играет. Делает все невпопад, медлит, путается в собственных ногах. А когда-то был одним из лидеров команды. Очевидно, что работа с Карседо пошла ему не на пользу.
CCCP1922
сегодня в 12:25
Никакого характера вы не показали и не доминировали по ходу матча, просто имели преимущество... Да и то потому, что Динамо играло по счёту. Характер показал в Лиссабоне Спортинг, уничтожив Будё-Глимт. Большинство футболистов в Спартаке болтуны, которые не отвечают за свои слова. Сидели бы лучше тихо и не вылазили в эфир с пафосными заявлениями. К сожалению, я это говорю о клубе, за который болею почти сорок лет.
Валерыч
сегодня в 12:14
Если бы также собранно и с характером играли с "Динамо" в первом матче,
то возможно общий результат был бы совсем иной. Стабильность - это признак мастерства, а её то как раз и не хватает сейчас "Спартаку".
112910415
сегодня в 12:05
в следующем матче характер сильно пригодится !
CCCP1922
сегодня в 12:02
Покажите лучше свой характер Зениту..
Борисыч1
сегодня в 11:49
Выиграли, как же. Общий счёт 5-3 в пользу Динамо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 