Тонали получил травму в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Ньюкасла» получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Барселоной» (2:7).

Участие игрока сборной Италии перед вчерашним поединком было под вопросом из-за болезни, но он восстановился. Однако был вынужден покинуть поле на 55-й минуте.

Главный тренер английского клуба высказался о повреждении:

Да, я бы сказал, что его участие (в ближайшей игре с «Сандерлендом» в АПЛ ) под вопросом. Похоже, у него проблема с пахом, что-то вроде проблемы с бедром. Я думаю, он очень хорошо сыграл в первом тайме, и нам его очень не хватало во втором.

Также Хау прокомментировал поражение своей команды:

Наша защита сегодня была не на том уровне, что была всего несколько дней назад в матче против «Челси».

Несмотря на то, что мы хорошо сыграли в первом тайме — и я считаю, что были великолепны во многих аспектах, — это действительно показало, как мы хотим играть, но у нас было слишком много индивидуальных ошибок, чтобы продолжить эту отличную игру.

Если бы мы защищались хотя бы на том уровне, на котором можем, я думаю, мы бы вели в счете к перерыву, а не проигрывали.

Я не думаю, что с психологической точки зрения можно сказать, что мы оправились от того момента перед перерывом. Мне так показалось.

Во втором тайме у нас определенно не было прежнего настроя, и когда игра фактически закончилась, мы тоже не отреагировали на это должным образом.