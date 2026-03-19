Лига чемпионов 2025/2026

Тренер «Галатасарая» назвал судью игры с «Ливерпулем» худшим в мире

сегодня, 13:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук эмоционально высказался после поражения команды от «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4), критически отозвавшись о работе главного арбитра Павла Рачковского.

По ходу игры у стамбульской команды травмы получили нападающие Виктор Осимхен и Ноа Ланг. У нигерийца диагностирован перелом предплечья, а голландец получил серьезное повреждение пальца.

По сумме двух игр турецкий клуб проиграл со счетом 1:4 и завершил выступление в турнире. Англичане в четвертьфинале сыграют с ПСЖ.

В эпизоде с Виктором Осимхеном (Ибраима) Конате очень легко сфолил! Мы ожидали лучшего судью в мире, но матч провел худший судья в мире. «Ливерпуль» явно заслужил победу.

В матче ничего не шло как надо. Наши решения, наши неправильные действия во время матча… Можно проиграть матч, но мы не заслужили победы с точки зрения игры. Мы должны были сыграть намного лучше, но не смогли. Мы пропустили 4 гола, упустили много моментов. Угурчан Чакир хорошо сыграл, но матч закончился со счетом 4:0. Мне очень жаль.

Мы даже не думали о том, чтобы удержать преимущество 1:0. Нам нужно было сделать гораздо больше в плане игры. Мы дали нашим болельщикам надежду, но не смогли её оправдать. У нас новая команда, многие наши игроки впервые играют на таком уровне в Лиге чемпионов. У нас мало игроков, которые играли в 1/8 финала. Я поздравляю наших игроков с их усилиями, но также приношу извинения нашим болельщикам.

qmx7sj7ypvp9
сегодня в 14:04
Это он просто Кукуяна не видел
sv_1969
сегодня в 13:35
Ну вот ! А мы на наших орем)))
Asper
сегодня в 13:30
А травма Ланга причем тут? Чувак сунул палец между рекламным щитом и перилами и всем весом впилился в щит. И сам чуть себе палец не оттяпал
Гость
