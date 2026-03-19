РФС объявил о начале продаж билетов на матч Россия — Мали

1773916812

сегодня, 13:40

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Мали.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Билеты на встречу можно приобрести только на сайте официального билетного партнера РФС Яндекс Афиша. Стоимость начинается от 500 рублей. Для детей не старше пяти лет включительно вход на стадион бесплатный (при условии, что они придут на стадион в сопровождении зрителей, которые являются их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места).

Малийская команда на прошлом Кубке Африки дошла до 1/4 финала. Ранее она выходила в финал и два раза занимала 3-е место.