Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыТоварищеские матчи. Сборные 2026

РФС объявил о начале продаж билетов на матч Россия — Мали

сегодня, 13:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб МалиМали31.03.2026 в 20:00 Не начался

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Мали.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Билеты на встречу можно приобрести только на сайте официального билетного партнера РФС Яндекс Афиша. Стоимость начинается от 500 рублей. Для детей не старше пяти лет включительно вход на стадион бесплатный (при условии, что они придут на стадион в сопровождении зрителей, которые являются их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места).

Малийская команда на прошлом Кубке Африки дошла до 1/4 финала. Ранее она выходила в финал и два раза занимала 3-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 16:01
Аттракцион невиданной щедрости! Тем кто сумеет показать на географической карте Мали, вход на стадион бесплатный.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:36
Матч с Мали поинтереснее будет,чем с Никарагуа
lotsman
lotsman ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 15:11
А это там, между Нигером и Сенегалом.)
ypyf95hva7qa
ypyf95hva7qa
сегодня в 14:09
На Никарагуа цены от 700 рублей... Наверное на экзотику накрутка.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:06
Мали это где ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 