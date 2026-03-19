«Челси» рассматривает трёх тренеров на замену Росеньору

Лиам Росеньор может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Челси».
Лондонский клуб уже рассматривает трёх кандидатов на замену английскому специалисту, предложения которым могут быть направлены летом. В шорт-листе «синих» находятся Сеск Фабрегас из «Комо», Луис Энрике из ПСЖ и Филипе Луис, который недавно ушёл из «Фламенго».
Напомним, что Фабрегас и Филипе Луис выступали за «Челси» во время игровой карьеры.
Филипе Луис выиграл много трофеев в Бразилии и так же Кубок Либертадорес, но каков будет в Европе, большой вопрос.
Самый лучший и реальный вариант наверно Сеск.
Но пойдут ли они к нашим дурачкам (владельцы и руководство) большой вопрос. Они сами ведь откопали и назначили этого студента Росеньора…
Филипе Луис выиграл много трофеев в Бразилии и так же Кубок Либертадорес, но каков будет в Европе, большой вопрос.
Самый лучший и реальный вариант наверно Сеск.
Но пойдут ли они к нашим дурачкам (владельцы и руководство) большой вопрос. Они сами ведь откопали и назначили этого студента Росеньора…