«Челси» рассматривает трёх тренеров на замену Росеньору

сегодня, 13:45

Лиам Росеньор может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Челси».

Лондонский клуб уже рассматривает трёх кандидатов на замену английскому специалисту, предложения которым могут быть направлены летом. В шорт-листе «синих» находятся Сеск Фабрегас из «Комо», Луис Энрике из ПСЖ и Филипе Луис, который недавно ушёл из «Фламенго».

Напомним, что Фабрегас и Филипе Луис выступали за «Челси» во время игровой карьеры.

Romeo 777
сегодня в 14:57
Энрике не уйдет из ПСЖ, там у него ЗП большая.

Филипе Луис выиграл много трофеев в Бразилии и так же Кубок Либертадорес, но каков будет в Европе, большой вопрос.

Самый лучший и реальный вариант наверно Сеск.

Но пойдут ли они к нашим дурачкам (владельцы и руководство) большой вопрос. Они сами ведь откопали и назначили этого студента Росеньора…
drug01
сегодня в 13:53
Выбор большой но надо хорошо подумать!!!
Гость
