Президент «Лацио» удвоил премиальные за победу в Кубке Италии

сегодня, 14:09

По информации источника, президент «Лацио» увеличил бонусы, связанные с возможной победой команды в Кубке Италии.

Сообщается, что недавно он обратился к игрокам, призвав к проявлению гордости, а также пытаясь успокоить всех относительно будущего и предложив более крупные премиальные за возможную победу в турнире.

Первоначально речь шла о 2 миллионах евро до вычета налогов, которые должны были быть добавлены к индивидуальным бонусам, уже включенным в контракты. Бонус был увеличен как минимум вдвое.

В последнее время Лотито испытывает давление в связи с недовольством и протестами со стороны болельщиков римского клуба.

«Лацио» 22 апреля предстоит ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Аталантой» в Бергамо. Первая игра завершилась вничью 2:2. В другой паре за выход в финал борются «Интер» и «Комо», в первой игре были зафиксирован счет 0:0.