Президент «Лацио» удвоил премиальные за победу в Кубке Италии

сегодня, 14:09

По информации источника, президент «Лацио» Клаудио Лотито увеличил бонусы, связанные с возможной победой команды в Кубке Италии.

Сообщается, что недавно он обратился к игрокам, призвав к проявлению гордости, а также пытаясь успокоить всех относительно будущего и предложив более крупные премиальные за возможную победу в турнире.

Первоначально речь шла о 2 миллионах евро до вычета налогов, которые должны были быть добавлены к индивидуальным бонусам, уже включенным в контракты. Бонус был увеличен как минимум вдвое.

В последнее время Лотито испытывает давление в связи с недовольством и протестами со стороны болельщиков римского клуба.

«Лацио» 22 апреля предстоит ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Аталантой» в Бергамо. Первая игра завершилась вничью 2:2. В другой паре за выход в финал борются «Интер» и «Комо», в первой игре были зафиксирован счет 0:0.

galem72
galem72
сегодня в 16:14
Здравое решение Политика. В регулярке Лацио всё равно ловить нечего.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:42
Вот это уже интересно... Стимул хороший.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:30
Аталанта даже получив 10 от Баварии все равно захочет в следующем сезоне в еврокубки, потому что надеяться только на кубок для попадания опасно.

поэтому будут грызть в чемпионате больше чем в кубке, что на руку Лацио, которому на чемп уже по большей сложности все равно. надо очень много раскладов чтоб попасть Лацио через сериюА хотя бы в Лигу Конференций. так что нафиг надо.

надо акцентировать на кубке себя. как писал раньше все матчи марта и апреля - подготовка к ответке полуфинала.
