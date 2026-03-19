Экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Изидор будет выступать за Гаити

сегодня, 14:59

Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор принял решение сменить спортивное гражданство на гаитянское. Об этом он сообщил в соцсетях.

Футболист родился во французском Ренне, но имеет гаитянские корни.

Дорогие друзья, братья и сестры.

Пишу вам сегодня, чтобы объявить о своем решении принять приглашение в национальную сборную.

За последние несколько месяцев я получил от вас множество сообщений с просьбами присоединиться к «Гренадерам». Я взял паузу, чтобы обдумать ситуацию, потому что хотел сделать все правильно для страны и благополучия всей команды, и не спешить. Но знайте, что я видел все ваши сообщения, и они глубоко тронули меня.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью национальной сборной и могу принести честь нашему народу, нашей нации. Вместе у нас есть возможность творить историю и переживать захватывающие приключения. Я с нетерпением жду возможности ощутить страсть нашей диаспоры и, прежде всего, встретиться с вами.

Форвард выступал в России за московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

qeyumb2fe6ka
сегодня в 16:05
Теперь Гаити начнёт всех рвать. И съедать
Scorp689
сегодня в 15:07
Форвард неплохого уровня. Поиграет за сборную...
v5cpjdzxq9hy
сегодня в 15:02
Да уж... в сборную Франции он бы не попал
Гость
