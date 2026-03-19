Вратарь «Барселоны» Гарсия избежал травмы

Вратарь «Барселоны» Хоан Гарсия смог избежать травмы.
Голкипер был заменен на 82-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (7:2) на Войцеха Щесного.
Сегодня Гарсия прошел медицинские обследования, которые исключили травму.
