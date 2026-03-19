Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Уэйн Руни назвал самого сильного защитника, против которого он играл

сегодня, 15:28

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о самом сложном сопернике, против которого он играл.

Самым жестким защитником, против которого я играл, был Джон Терри. Он был очень физически сильным. Он хорошо играл головой. Хорошо владел обеими ногами, отлично отбирал мяч. Поэтому для меня он был самым жестким защитником, против которого я играл. И я знал, что меня ждет сложный матч каждый раз, когда я играл против него.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
znvafs3qc599
сегодня в 15:40, ред.
Это Руни ещё против Матерацци, Канаварро и Несты не играл... Бог его миловал. Те вообще форвардам дышать не давали.

Терри, разумеется, тоже крут был.
STVA 1
сегодня в 15:37
Руни знает что говорит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 