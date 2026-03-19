Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига чемпионов 2025/2026

Клубы АПЛ установили исторический антирекорд в Лиге чемпионов

сегодня, 19:05

Клубы АПЛ установили антирекорд в Лиге чемпионов.

Впервые в истории турнира сразу четыре представителя одной страны завершили выступление на одной стадии соревнования.

«Челси», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» синхронно выбыли из розыгрыша по итогам раунда 1/8 финала.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
DXTK
сегодня в 21:16
Арсеналу и Ливерпулю удачи
shur
сегодня в 20:51
    Alex_67
    сегодня в 20:48
    Бывает и такое... Причина? Тяжёлый календарь в Англии.
    Водолей Сергеев
    сегодня в 20:43
    Как то в кулуарах говорил - если это Лига Чемпионов, там должны как раньше участвовать ТОЛЬКО ЧЕМПИОНЫ своих стран - всё- остальное пусть называется КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ или даже МИРА - пусть к примеру Ботафого приезжает в Пориж и так далее
    shur
    сегодня в 20:35, ред.
    .....Однажды Касл, Тотт и Сити,
    Решили Челси разыграть!
    Впрягались все по очередно!
    В итоге Лигу не увидят отродясь!!!
    (....пародия на басню И.А. Крылова....)
    sihafazatron
    сегодня в 20:24
    Быстрее? Все 6 команд попали в 1/8. А где казахи, киприоты, сербы....? Кому путевки ещё давать? Лучше уж уменьшить количество команд вдвое
    SHEARER
    сегодня в 19:57
    Бывает же такое!
    Karkaz
    сегодня в 19:41
    Чем больше клубов АПЛ, тем быстрее вылетают. Дайте лучше более бедным лигам квоты для участия.
    Водолей Сергеев
    сегодня в 19:35, ред.
    Не за горами и вылет последних пушкарей и представителей места обитания битлов!
    sihafazatron
    сегодня в 19:32
    Учитывая как расширяют лч и остальные кубки, когда-нибудь и по 10 команд одной страны будут вылетать
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     