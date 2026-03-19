Клубы АПЛ установили исторический антирекорд в Лиге чемпионов

сегодня, 19:05

Клубы АПЛ установили антирекорд в Лиге чемпионов.

Впервые в истории турнира сразу четыре представителя одной страны завершили выступление на одной стадии соревнования.

«Челси», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» синхронно выбыли из розыгрыша по итогам раунда 1/8 финала.