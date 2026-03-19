«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Локомотив» в Кубке России

сегодня, 20:42

«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Локомотив» (2:2, 5:4 по пенальти) в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.

Голами у хозяев отметились: Иван Олейников (40'), Ильзат Ахметов (45'). За гостей забил Николай Комличенко (38' с пенальти), Александр Сильянов (58'). Единственный промах с одиннадцатиметровой отметки допустил нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.