«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Локомотив» в Кубке России

сегодня, 20:42
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Локомотив» (2:2, 5:4 по пенальти) в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.

Голами у хозяев отметились: Иван Олейников (40'), Ильзат Ахметов (45'). За гостей забил Николай Комличенко (38' с пенальти), Александр Сильянов (58'). Единственный промах с одиннадцатиметровой отметки допустил нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

Таким образом, «Крылья Советов» сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России против ЦСКА.

Сергей Тихонов
сегодня в 21:35
ЧСВшный Мишка-безтрофейник так поверил в себя, что решил поберечь часть основы)))

Внимание, вопрос: поберечь для чего? В РПЛ речи про чемпионство не идет, а все эти серебряные/бронзовые медали нафиг никому не нужны. Почему тогда не сконцентрироваться на кубке?

В общем, не знаю что там с командой, но Галактика после отпуска явно поплыл как тренер. И что самое печальное, в текущей политике руководства Локо, он вполне на своем месте. Вот и получается который год очередное топтание на месте.
Groboyd
Groboyd ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 21:34
ЛОКО и с Бариновым ничего серьёзного не добивался при Галактионове.
Kosmos58
Kosmos58 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:30
Кержаковить, Воробьёвить ...
Futurista
сегодня в 21:26, ред.
"Транссибирский экспресс" сошёл с рельс в Самаре не доехав до Байкала)...
Sergo81
сегодня в 21:26
А всё почему? Потому как все пошли на принцип и Дима Баринов ослабил Локо, и не усилил ЦСКА. проиграли все и Локо и ЦСКА и Дима и мы, любители футбола. А сколько было оптимизма, что отряд не заметит потери бойца…а реальность прекращение борьбы за медали.
Ruslik1982
сегодня в 21:24
Локомотив всё, или еще есть какие-то обходные пути в этом кубке?
lotsman
сегодня в 21:14
Крылья с победой над серьёзным соперником. Чем сильнее соперник - тем слаще победа.
Wolverhampton
сегодня в 21:11
Поздравляю Самара!
sihafazatron
сегодня в 21:11
Воробьев лупанул по воробьям....
Ждал проход Локо
NYJ
сегодня в 21:10
    Red blu
    сегодня в 21:09
    Сорвался в следующем раунде матч между 9- ти кратными обладателями кубка России ЦСКА и Локомотив.
    Будем играть с Крыльями Советов.
    Кроманьонец Неандертальцин
    сегодня в 21:01
    Думал сдулись Крылья из-за финансовых проблем, а сдулись совсем не Крылья. Борьба за выживание в РПЛ становится всё более интересной.
    smkyx78s2emg
    сегодня в 21:00
    Ну что, с победой Самара заслуженно выиграли....
    Владимир_Спартак
    сегодня в 20:56
    Неожиданно...но победа есть победа с чем и поздравляю Самару ...
    Groboyd
    сегодня в 20:54
    ANATOLY KANDAUROV
    За последнее время все уже устали показывать армейцам их место и тем более тренеришке, который типа за 2 месяца поставил ЦСКА игру.
    Groboyd
    сегодня в 20:52
    Прошли ЛОКО, чтобы безвольно проигоать коням в следующем раунде.
    ildar_3871
    сегодня в 20:50, ред.
    Молодцы КРСы !
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 20:44
