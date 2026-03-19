Инфантино надеется на участие сборной Ирана в ЧМ-2026

сегодня, 21:24

Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется, что в чемпионате мира 2026 года примут участие все национальные команды, успешно преодолевшие квалификационный этап. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба международной федерации футбола.

ФИФА не может разрешать геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и укрепления мира, поскольку наши мысли с теми, кто страдает в результате продолжающихся войн. ФИФА с нетерпением ожидает, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание, скоро мы утвердим 48 команд-участниц и хотим, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта объявил о пропуске чемпионата мира национальной сборной. Позже президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная не будет бойкотировать чемпионат мира, а организация обсуждает с ФИФА перенос матчей команды в Мексику.

