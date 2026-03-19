Инфантино надеется на участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА надеется, что в чемпионате мира 2026 года примут участие все национальные команды, успешно преодолевшие квалификационный этап. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба международной федерации футбола.

ФИФА не может разрешать геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и укрепления мира, поскольку наши мысли с теми, кто страдает в результате продолжающихся войн. ФИФА с нетерпением ожидает, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание, скоро мы утвердим 48 команд-участниц и хотим, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком.