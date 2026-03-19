Сборная Гамбии может сыграть товарищеский матч с Россией в июне

сегодня, 21:32

По информации источника, товарищеский матч между национальными сборными России и Гамбии может состояться в июне текущего года.

Первоначально проведение встречи планировалось на 27 марта в Краснодаре. Однако Федерация футбола Гамбии отклонила данное предложение, сославшись на логистические трудности: 31 марта команде предстоит выездной матч против Сенегала, что сделало визит в Россию нецелесообразным с точки зрения графика.

Гамбийская сторона рассматривает возможность проведения игры в июньское международное окно в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира.