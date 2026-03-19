Сборная Гамбии может сыграть товарищеский матч с Россией в июне

сегодня, 21:32

По информации источника, товарищеский матч между национальными сборными России и Гамбии может состояться в июне текущего года.

Первоначально проведение встречи планировалось на 27 марта в Краснодаре. Однако Федерация футбола Гамбии отклонила данное предложение, сославшись на логистические трудности: 31 марта команде предстоит выездной матч против Сенегала, что сделало визит в Россию нецелесообразным с точки зрения графика.

Гамбийская сторона рассматривает возможность проведения игры в июньское международное окно в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира.

Брулин
сегодня в 22:45
Когда с ЦАР играем? Со сборной повстанцев?
Варвар7
сегодня в 22:19
Ни чего у марокканцев не выйдет ! Андрюха Аршавин тогда "впрягётся" и "отмажет". - «Ваши ожидания — ваши проблемы»...)))
sihafazatron
сегодня в 21:58
Только с Марокко лучше не играть, а то они могут у нас бронзу евро 2008 отнять
sv_1969
сегодня в 21:56
Щас любые матчи важны...
lazzioll
сегодня в 21:39
раз решили со всей Африкой сыграть то надо было самим лететь в ЮАР и снизу вверх постепенно идти. 50 матчей, последний в Египте и домой на самолете, за два месяца управились бы.
