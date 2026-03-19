ЦСКА отстранил Мойзеса от тренировок с основным составом

сегодня, 22:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

По информации источника, защитник ЦСКА Мойзес выведен из состава и отстранен от тренировочного процесса с основой.

Причиной санкций стала словесная перепалка бразильца с главным тренером Фабио Челестини, произошедшая в раздевалке сразу после поражения от «Краснодара» (0:4).

Решение мотивировано нарушением субординации со стороны игрока. При этом команда выразила поддержку тренеру, лично заявив Челестини о своей позиции в ходе тренировочного занятия.

Red blu
Red blu
сегодня в 23:09
Мойзес обнаглел и распоясался.
Его демарш в Краснодаре это последняя капля.
Играет он в этом сезоне значительно слабее.
Пусть посидит и подумает, а заодно приведет в порядок голову.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:58
В данной ситуации верное решение......думаю что все наладится....скоро Мойзеса поймут и простят, он помирится с Челестини и продолжит радовать нас своей игрой. Но сейчас нет другого варианта, кроме как временно отстранить. Помнится Газзаев отстранял Вагнера на несколько матчей, а он потом выходил и трешку клал.
6mh2fcdxn9jg
6mh2fcdxn9jg
сегодня в 22:51
Мойзес почувствовал себя звездой
Брулин
Брулин
сегодня в 22:47
Всех на мороз! Набрать новых -более лучших
Groboyd
Groboyd
сегодня в 22:43
Мойзесу не понравилась поставленная за пару месяцев тренеришкой игра, которая должна была привести их к золотому дублю.
particular
particular
сегодня в 22:40
И на поле бардак, и в раздевалке бедлам... Сезон в ауте, пока некоторые в творческом поиске...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:36
А ведь Мойзес хотел свергнуть Фабио, заручившись поддержкой, но те , видимо опустили глаза и струсили.
Руководство взяло паузу таким приёмом, но избавятся от обоих, как Спартак от Карреры и Глушакова, увы
Инсаров
Инсаров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:34
Не кажется ли вам, что и с Челестини необходимо провести серьёзную работу в клубе. Что стоит выход на поле во время матча молодого игрока Данилова, который "привёз" два мяча! А ведь опытный Лукин смог бы помочь команде, выйди он на поле вместо 18 -летнего парнишки. Слышал (помимо сплетен Радимова), что у Челестини напряжённые отношения с российскими игроками.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:32, ред.
Анатолий, как всегда эмоции. Я по делу и только по теме.
Мойзес - слабое звено армейцев. Когда я писал об этом осенью здесь смеялись на до мной и Денисовым.
Не трогайте Максименко. Напишите просто, что очень и очень сильно переоценили вы свою команду с коллегами и за это, я считаю, должно быть стыдно, если есть совесть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:25
клуб пока доверяет Челестини.
Челестини пока доверяет игрокам.
игроки пока доверяют Челестини.
один Мойзес доверен молодежкам.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:21
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:19
По Мойзесу ещё осенью было всё понятно, его Денисов скушал полностью.
Денисов сейчас на недосяганмом уровне для Мойзеса и Гаича.
И вот все молчат и Анатолий молчит. Но как же при Челестини сдал Гаич, Мойзес, Обляков да и вся оборона.
Думаю армейцев ждёт середина таблицы на несколько лет
shur
shur
сегодня в 22:17, ред.
...это сверх наглость, при полной уверенности, что он не заменим!
Бразилы уже начинают борзеть в чужой стране, меры должны быть приняты обязательно....!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:15
Мойзес в последнее время попутал берега. Контроль над собой потерял. Пусть побегает с молодежкой, придет в себя. А там видно будет. Порядок наводить надо.
Гость
