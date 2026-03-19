ЦСКА отстранил Мойзеса от тренировок с основным составом

сегодня, 22:11

По информации источника, защитник ЦСКА выведен из состава и отстранен от тренировочного процесса с основой.

Причиной санкций стала словесная перепалка бразильца с главным тренером , произошедшая в раздевалке сразу после поражения от «Краснодара» (0:4).

Решение мотивировано нарушением субординации со стороны игрока. При этом команда выразила поддержку тренеру, лично заявив Челестини о своей позиции в ходе тренировочного занятия.