«Динамо» обратилось в ЭСК после матча Кубка России со «Спартаком»

вчера, 23:09

Московское «Динамо» направило обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по результатам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:1, 5:3 по итогам двух встреч).

Клуб просит рассмотреть правомерность решения арбитра на 34-й минуте встречи в эпизоде, когда нападающий «красно-белых» допустил фол на защитнике «бело-голубых» Давиде Рикардо, за что получил жёлтую карточку