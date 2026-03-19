Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

«Динамо» обратилось в ЭСК после матча Кубка России со «Спартаком»

вчера, 23:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» направило обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по результатам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (0:1, 5:3 по итогам двух встреч).

Клуб просит рассмотреть правомерность решения арбитра Кирилла Левникова на 34-й минуте встречи в эпизоде, когда нападающий «красно-белых» Манфред Угальде допустил фол на защитнике «бело-голубых» Давиде Рикардо, за что получил жёлтую карточку

Подписывайся в ВК
Все новости
Российские судьи отработали полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Вчера, 09:09
Генич высмеял пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Зенитом»
18 марта
Мажич заявил, что Соболев должен был быть удалён в матче со «Спартаком»
18 марта
ОфициальноЛевников рассудит ответный матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России
16 марта
Министр спорта прокомментировал судейские скандалы в российском футболе
16 марта
Мажич объяснил, почему не покажут разговоры VAR с судьями в РПЛ
12 марта
Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 23:43, ред.
Угальде беспонтовый нападающий, с корявым дриблингом и плохой техникой, а про его удары потомки когда-нибудь анекдоты сложат.
Не понимаю чего это спартачи с ним так носятся... как с писаной торбой.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:39
Добрый вечер. Да, Вы правильно понимаете, ставки делаются на основное время матча, соответственно важно какой будет итог или тотал именно его, но расчёт ставок происходит уже когда у матча статус завершён, а не статус идущего, не зависимо основное это время, дополнительное или серия пенальти.

По поводу возврата - можно просто использовать вернувшиеся очки на более поздние матчи. В конце концов такие ставки, где возможен возврат, предполагают три исхода и то, что возврата может не быть сразу, но ведь и турниров с дополнительным временем и серией пенальти не так много, так что часто это совсем не проблема, но даже когда и есть данная задержка по тех. причине тоже ничего особо страшного или неудобного нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Согласен, там красная была стопроцентной.
Но почему динамикам бы первый матч не пересмотреть и вспомнить, когда там наших ломали они и на красную тоже , как тот же Скопа, например.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 