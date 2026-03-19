Шесть игроков могут покинуть «Ливерпуль» этим летом

вчера, 23:49

«Ливерпуль» планирует масштабную распродажу состава в летнее трансферное окно.

По данным источника, клуб могут покинуть Мохамед Салах, недовольный своим положением, и Эндрю Робертсон, чей контракт истекает в конце сезона. Также под вопросом будущее Ибраима Конате и Джо Гомеса.

Кроме того, мерсисайдцы готовы продать Федерико Кьезу, не закрепившегося в составе, и Кертиса Джонса, на трансфере которого клуб рассчитывает заработать.

пират Елизаветы
сегодня в 00:28
да, у Мохаммеда Салаха сейчас не лучший сезон в карьеры за Ливерпуль.
но 50 голов в Лиге чемпионов, место в топ-10 за всю историю и
ключевые победные голы за Ливерпуль никто не заберет.
это уже часть футбольной истории, которую никто не перепишет.
такие тренера как Арне Слот, приходят и уходят, не станет голландец таким культовым как Юрген Клопп, и останется в памяти болельщиков Энфилда только как тренер который конфликтовал с Мо Салахом.
пират Елизаветы
сегодня в 00:24
а Арне Слот?
за целый сезон тренер не решил игровые проблемы.
никаких новых идей...зато нытье что соперники строго играют в обороне и что команда пропускает голы в доб.минуты матча
Vilar
сегодня в 00:21
Речь о том, что сезон провален полностью, задача не потерять хотя бы 5-ое место в таблице. Печалька.
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:53
ага, то есть по получении статуса матча завершен. ясно. так я в принципе и думал. спасибо
