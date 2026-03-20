«Ювентус» планирует подписать защитника «Наполи» свободным агентом

сегодня, 00:08

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола может сменить клубную прописку в межсезонье.

Текущее предложение неаполитанцев подразумевает пролонгацию сотрудничества на один год, в то время как туринский «Ювентус» готов заявить 32-летнего игрока на двухлетний срок.

Несмотря на желание футболиста остаться в «Наполи», ключевым фактором может стать длительность контракта. На данный момент неизвестно, пойдет ли руководство действующих чемпионов Италии на улучшение условий соглашения.

Шесть игроков могут покинуть «Ливерпуль» этим летом
Вчера, 23:49
МЮ ведёт переговоры по Бруно Гимарайнсу, на игрока также претендует «Реал»
Вчера, 18:29
Слухи«Арсенал» хочет подписать защитника «Барселоны»
Вчера, 14:40
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 150 млн евро за Беллингема
Вчера, 11:38
Слухи«Барселона» хочет арендовать Рэшфорда на ещё один сезон
Вчера, 10:31
Слухи«Ювентус» ведёт переговоры по трансферу Левандовского
Вчера, 09:30
Варвар7
сегодня в 00:52
Не хочет он "прописку" менять , а придётся...)))
Гость
