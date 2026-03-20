«Ювентус» планирует подписать защитника «Наполи» свободным агентом

сегодня, 00:08

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, защитник «Наполи» может сменить клубную прописку в межсезонье.

Текущее предложение неаполитанцев подразумевает пролонгацию сотрудничества на один год, в то время как туринский «Ювентус» готов заявить 32-летнего игрока на двухлетний срок.

Несмотря на желание футболиста остаться в «Наполи», ключевым фактором может стать длительность контракта. На данный момент неизвестно, пойдет ли руководство действующих чемпионов Италии на улучшение условий соглашения.