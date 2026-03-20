Иран исключил экс-игрока «Зенита» Азмуна из национальной команды

сегодня, 00:42

Лучший бомбардир сборной Ирана, бывший нападающий «Ростова», «Рубина» и «Зенита», а ныне форвард эмиратского «Шабаб Аль-Ахли» отстранен от выступлений за национальную команду.

По информации источника, поводом для исключения стала публикация фотографии с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Правительство Исламской Республики расценило действия игрока как жест поддержки Объединенных Арабских Эмиратов. В отношении Азмуна инициированы проверки, рассматривается вопрос о конфискации его имущества на территории Ирана.