Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Иран исключил экс-игрока «Зенита» Азмуна из национальной команды

сегодня, 00:42

Лучший бомбардир сборной Ирана, бывший нападающий «Ростова», «Рубина» и «Зенита», а ныне форвард эмиратского «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун отстранен от выступлений за национальную команду.

По информации источника, поводом для исключения стала публикация фотографии с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Правительство Исламской Республики расценило действия игрока как жест поддержки Объединенных Арабских Эмиратов. В отношении Азмуна инициированы проверки, рассматривается вопрос о конфискации его имущества на территории Ирана.

Подписывайся в ВК
Все новости
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 