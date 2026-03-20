Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2025/2026

«Бетис» крупно обыграл «Панатинаикос» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

20 марта 2026, 01:09
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)4 : 0Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)ПанатинаикосМатч завершен

«Бетис» обыграл «Панатинаикос» (4:0, 4:1 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 8-й минуте счет открыл Айтор Руибаль. На 45+1-й испанцы удвоили преимущество усилиями Софьяна Амрабата. Кучо на 53-й сделал счет более крупным. На 66-й Антони забил четвертый мяч испанской команды.

«Бетис» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где сыграет с «Брагой». Ранее португальцы обыграли в 1/8 финала турнира «Ференцварош».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт estadiodeportivo.com
«Астон Вилла» вновь победила «Лилль» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
20 марта
«Ноттингем» по пенальти обыграл «Мидтьюлланд» и вышел в 1/4 финала ЛЕ
19 марта
«Целе» обыграл АЕК в ответном матче 1/8 финала ЛК. Иосифов забил гол
19 марта
«Сельта» обыграла «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
19 марта
«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Локомотив» в Кубке России
19 марта
«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта
Все комментарии
Rafael Benitez
20 марта в 07:55
5 команда Ла Лиги против 4 команды Греции
Результат был очевиден
Даже Лион проиграл Сельте
Alex_67
20 марта в 07:19
Бетис продолжает нас удивлять своими успехами
3xhjrcbv7j4a
20 марта в 06:40
Греки похоже забыли выйти на поле....
Варвар7
20 марта в 02:53
Неожиданный такой разгром для греков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 