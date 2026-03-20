«Бетис» крупно обыграл «Панатинаикос» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

20 марта 2026, 01:09

«Бетис» обыграл «Панатинаикос» (4:0, 4:1 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 8-й минуте счет открыл Айтор Руибаль. На 45+1-й испанцы удвоили преимущество усилиями Софьяна Амрабата. Кучо на 53-й сделал счет более крупным. На 66-й Антони забил четвертый мяч испанской команды.

«Бетис» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, где сыграет с «Брагой». Ранее португальцы обыграли в 1/8 финала турнира «Ференцварош».