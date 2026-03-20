Франция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ готов отдать свыше 100 млн евро за Олисе

сегодня, 08:24

ПСЖ готов предложить солидную сумму за 24‑летнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе летом, рассматривая его в качестве приоритетного варианта на замену Усману Дембеле, если француз покинет «Парк де Пренс».

Парижане могут предложить за игрока около 120 млн евро, включая все бонусы и комиссионные. По оценке источника, Олисе идеально подходит под стиль французского клуба благодаря своей динамичной игре, креативности и способности регулярно забивать голы.

В то же время в Мюнхене считают трансфер малореалистичным. Олисе стал ключевой фигурой в нынешнем сезоне «Баварии» и фигурирует в планах клуба на ближайшие годы, поэтому руководство не рассматривает его продажу даже за сумму в сотню миллионов.

lazzioll
сегодня в 11:35
ну и куда может пойти Дембеле - мне аж интересно. только к арабам, больше я не вижу клуба куда бы он перешел. амбиций у него уже нет, в Барселонах и клубах бравших ЛЧ был. мотивации никакой - пойдет за лаве в пустыню значит.
Alex_67
сегодня в 09:35
ПСЖ в состоянии это себе позволить.
acj3ktvbqaj9
сегодня в 09:19
Не продадут его... если конечно сумма сильно увеличится...
sv_1969
сегодня в 09:12
Если ПСЖ возьмёт Ушастого в этом сезоне, то Олисе может согласиться.
mt5axkn4hstu
сегодня в 09:10
Деньги - брызги, когда товар стоящий. Надо брать.
Vilar
сегодня в 09:08
В руках футбольных воротил деньги - пыль. Очередная красавица из Франции, так подходит ПСЖ, что никто из руководства, кушать не могут.
8q6yr7enpfar
сегодня в 09:06
От такого предложения трудно отказаться.
xry7y5n5geb5
сегодня в 08:30
Дурному баблу счёту-то нет
