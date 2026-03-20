ПСЖ готов отдать свыше 100 млн евро за Олисе

1773984290

сегодня, 08:24

ПСЖ готов предложить солидную сумму за 24‑летнего нападающего «Баварии» летом, рассматривая его в качестве приоритетного варианта на замену Усману Дембеле, если француз покинет «Парк де Пренс».

Парижане могут предложить за игрока около 120 млн евро, включая все бонусы и комиссионные. По оценке источника, Олисе идеально подходит под стиль французского клуба благодаря своей динамичной игре, креативности и способности регулярно забивать голы.

В то же время в Мюнхене считают трансфер малореалистичным. Олисе стал ключевой фигурой в нынешнем сезоне «Баварии» и фигурирует в планах клуба на ближайшие годы, поэтому руководство не рассматривает его продажу даже за сумму в сотню миллионов.