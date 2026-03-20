Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Аль-Хиляль» хочет заполучить спортивного директора «Ливерпуля»

сегодня, 09:30

Один из ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» нацелился на подписание спортивного директора «Ливерпуля» Ричарда Хьюза.

По данным The Telegraph, саудовский гранд хочет переманить функционера, отвечавшего в «Ливерпуле» за переходный процесс после ухода тренера Юргена Клоппа. Хьюз перебрался на «Энфилд» из «Борнмута» прошлым летом и теперь вошёл в шорт-лист из трёх приоритетных кандидатов «Аль‑Хиляля» на пост спортивного директора. Ожидается, что трансфер специалиста на новое место работы может произойти летом. «Ливерпуль», однако, надеется сохранить Хьюза и попытается убедить его остаться.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 09:54
Хотят заполучить - получат - арабы они парни настойчивые...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 