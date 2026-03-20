Форвард «Балтики» Хиль: «Талалаев не всегда говорит нам лестные слова»

Форвард «Балтики» объяснил успешную игру команды в текущем сезоне. После 21-го тура калининградцы занимают 4-е место.

Здесь заслуга каждого игрока плюс результат работы тренерского штаба. Я уже не раз об этом говорил. Мы боремся в каждом матче, боремся до конца. Каждый хочет добиться высокой цели, мы все к этому стремимся. Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге.

Также Хиль высказался о роли главного тренера :

Конечно, его влияние высокое. Но на результат также влияет каждый игрок. Что касается диалога с тренером, то, конечно, общаемся достаточно много. Он не всегда говорит лестные слова (улыбается). Но мы понимаем — это не что-то личное, а для того, чтобы в каждом из нас затронуть частичку души. Чтобы каждый стал лучше.