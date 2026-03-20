Форвард «Балтики» Хиль: «Талалаев не всегда говорит нам лестные слова»

сегодня, 09:54

Форвард «Балтики» Брайан Хиль объяснил успешную игру команды в текущем сезоне. После 21-го тура калининградцы занимают 4-е место.

Здесь заслуга каждого игрока плюс результат работы тренерского штаба. Я уже не раз об этом говорил. Мы боремся в каждом матче, боремся до конца. Каждый хочет добиться высокой цели, мы все к этому стремимся. Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге.

Также Хиль высказался о роли главного тренера Андрея Талалаева:

Конечно, его влияние высокое. Но на результат также влияет каждый игрок. Что касается диалога с тренером, то, конечно, общаемся достаточно много. Он не всегда говорит лестные слова (улыбается). Но мы понимаем — это не что-то личное, а для того, чтобы в каждом из нас затронуть частичку души. Чтобы каждый стал лучше.

Все новости
Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в Кубке России
Вчера, 16:49
Новичок «Зенита» Джон Джон оценил уровень чемпионата России
Вчера, 16:11
Джон Дуран: «Я называю Соболева „Роналдо Феномен“»
Вчера, 15:46
Нгамалё рассказал, что Карпин ни с кем не разговаривал в «Динамо»
Вчера, 14:23
Лукас Вера: «У „Локомотива“ есть шанс на чемпионство в этом сезоне»
Вчера, 14:01
Кристофер Ву: «Мы хотим отомстить „Зениту“ и выиграть Кубок России»
Вчера, 12:25
Scorp689
сегодня в 11:26
Пока матом не покроешь...машина не заводится...
hwp4qef5cg9e
сегодня в 11:15
Всё верно, через слово мат.
ildar_3871
сегодня в 11:11
Скромность в футболе еще никто не отменял , футболисты могут себе позволить зазвездиться, но тренеры нет !
Байкал-38
Байкал-38 ответ et3bx8hqxy6f (раскрыть)
сегодня в 10:59, ред.
А может в современном футболе такой подход необходим?
Вот взять Спартак, там тренеры истерички пляшут под игроков и болельщиков и результаты плачевные, а траты клуба огромные.
Посмотрите на футболистов, мужиков почти не осталось. Коснулся за плечо... срочно нужна реанимация, операция и похороны.
Такие как Неймар могут корчась от боли кувуркаться мотни километров и то пока их не остановить.
Из футбола пропали мужики!!!
Я не оправдываю Талалаева, но может футболу нужны такие люди?
ildar_3871
сегодня в 10:51
талалаев зазвездился , высоко взлетел , падать будет больно !
Байкал-38
сегодня в 10:50
Талалаев это пацанчик с грязными штанишками по сравнению с Трефиловым и Карполем!!!
Молодёжь котороя не поймёт кто это, советую узнать кто такие Трефилов Евгений Васильевич и Карполь Николай Васильевич.
Особенно рекомендую посмотреть видео матчей этих великих тренеров, не только России, а мирового спорта в частности.
sihafazatron
сегодня в 10:34
Скорее всего он приуменьшает)
Alex_67
сегодня в 10:25
Главная заслуга Талалаева в том, что ему удалось создать из совершенно разных людей (в Балтике много иностранцев) коллектив единомышленников, объединённых общей целью — побеждать... Прежде всего футболисты победили сами себя — они не испытывают комплексов ни перед одним из соперников. Интересно было бы посмотреть на нынешнюю Балтику в еврокубках... В любом случае, желаю Калининграду поддерживать и развивать футбол в самом западном регионе России!!! Так держать, Балтика!!!
et3bx8hqxy6f
сегодня в 10:14
Мы представляем талалаевский лексикон
drug01
сегодня в 10:13
Такой у него характер! Ждём что скажет сегодня Кпд
Варвар7
сегодня в 10:01

Примерно так ,только со спортивным уклоном...)))
Варвар7
сегодня в 09:58
"Он не всегда говорит лестные слова (улыбается)." - (Кто бы сомневался!) - Молодец парень смягчил как мог...)))
