Тренер «Жироны» Мичел заявил, что был бы готов возглавить «Ман Сити»

сегодня, 11:06

Главный тренер «Жироны» Мичел признал, что этот сезон может стать для него последним у руля каталонского клуба.

Мичел вывел «Жирону» в Лигу чемпионов два года назад, благодаря чему его стали рассматривать как возможного преемника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В силу того, что «Жирона» входит в концерн City Football Group, испанский тренер регулярно бывает на «Этихаде», встречается с менеджментом «Сити» и лично с Гвардиолой, из‑за чего слухи о будущем переходе усиливаются.

С учётом того, что у Гвардиолы осталось меньше 18 месяцев по контракту, есть мнение, что он действительно серьёзно думает о завершении работы в Англии по окончании сезона. В этой связи Мичел подчеркнул, что чувствует себя готовым к большому шагу:

Я готов, считаю себя готовым тренировать любую команду. Не знаю, думают ли так же в «Манчестер Сити». Обстановка там, конечно, другая, но я способен адаптироваться — и хочу попробовать.

При этом он отметил, что сейчас его мысли сосредоточены только на результатах «Жироны», а предметные вопросы о будущем лучше отложить на потом.

Аморим может возглавить «Бенфику»
Сегодня, 08:19
«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Тоттенхэма»
Вчера, 20:29
Тренер «Жироны» выразил готовность возглавить «Манчестер Сити»
Вчера, 16:31
Слухи«Челси» рассматривает трёх тренеров на замену Росеньору
Вчера, 13:45
СлухиНазвано условие, при котором Луис Энрике покинет ПСЖ летом
18 марта
СлухиВ «Челси» задумались об увольнении Росеньора
16 марта
tgw8h2gwd5k4
сегодня в 11:41
Думаю что возглавить МС целая очередь тренеров.....а вот кто будет фаворитом, будем посмотреть.
CCCP1922
сегодня в 11:36
Хорошо, когда человек уверен в себе.
sihafazatron
сегодня в 11:21
Вчера новость же эта была здесь
sv_1969
сегодня в 11:17
Пеп может идтить сказал Мичел)))
g5dw6uq8ft42
сегодня в 11:14
Так к агенту надо обратиться - пусть вкалует.
