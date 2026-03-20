Тренер «Жироны» Мичел заявил, что был бы готов возглавить «Ман Сити»

сегодня, 11:06

Главный тренер «Жироны» признал, что этот сезон может стать для него последним у руля каталонского клуба.

Мичел вывел «Жирону» в Лигу чемпионов два года назад, благодаря чему его стали рассматривать как возможного преемника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В силу того, что «Жирона» входит в концерн City Football Group, испанский тренер регулярно бывает на «Этихаде», встречается с менеджментом «Сити» и лично с Гвардиолой, из‑за чего слухи о будущем переходе усиливаются.

С учётом того, что у Гвардиолы осталось меньше 18 месяцев по контракту, есть мнение, что он действительно серьёзно думает о завершении работы в Англии по окончании сезона. В этой связи Мичел подчеркнул, что чувствует себя готовым к большому шагу:

Я готов, считаю себя готовым тренировать любую команду. Не знаю, думают ли так же в «Манчестер Сити». Обстановка там, конечно, другая, но я способен адаптироваться — и хочу попробовать.

При этом он отметил, что сейчас его мысли сосредоточены только на результатах «Жироны», а предметные вопросы о будущем лучше отложить на потом.