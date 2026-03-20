Карпин назвал итоговый список игроков сборной России на мартовские матчи

1773994246

сегодня, 11:10

Главный тренер сборной России огласил итоговый состав команды на мартовский учебно-тренировочный сбор. В его рамках россияне сыграют со сборными Никарагуа и Мали 27 и 31 марта соответстввенно.

В итоговый список включен 31 футболист:

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой ( ЦСКА , Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА , Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).