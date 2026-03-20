Карпин назвал итоговый список игроков сборной России на мартовские матчи

сегодня, 11:10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил итоговый состав команды на мартовский учебно-тренировочный сбор. В его рамках россияне сыграют со сборными Никарагуа и Мали 27 и 31 марта соответстввенно.

В итоговый список включен 31 футболист:

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники

Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Все новости
Официально18-летний полузащитник «Баварии» Карл впервые вызван в сборную Германии
Вчера, 19:26
Глава Федерации футбола Ирана заявил, что сборная не будет бойкотировать ЧМ
Вчера, 14:34
«Реал» заменил вратаря в перерыве матча против «Манчестер Сити»
18 марта
Сафонов выйдет в основе ПСЖ на ответную игру с «Челси»
17 марта
Анчелотти допустил участие Неймара в чемпионате мира
17 марта
В АФК заявили, что Иран не отказывался от участия в чемпионате мира-2026
16 марта
25процентный клоун
сегодня в 13:53
Адамов то каким боком???
ildar_3871
сегодня в 13:48
Бутафория а не сборники )
ildar_3871
сегодня в 13:22
Если этот состав поедит на ЧМ будет швах !
Водолей Сергеев
сегодня в 12:22
Вобщем-то с нападающими пожарище конечно…или позорище лучше сказать? Как же, у нас в каждой команде ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ – должность, могу ошибаться, но про тренера НАПАДАЮЩИХ слышали? Понятно что это природа прежде всего, ну так ищите решения….
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:58
5 вратарей? Смешно. Хватит Бориско и Акгацева. Литвинов в защите - гомерический хохот. Также как и Морозов. Комлисенко это кто и зачем?. Как минимум 6-8 можно вычеркнуть тк. они скорее друзья Карпина, а не игроки сборной страны.
Vilar
сегодня в 11:44
Лидеры РПЛ (чемпион и экс-чемпион) max представлены в сборной: Краснодар - 1, Зенит -3, надежда, что ч/з 2 года Министра спорта Дегтярёва поменяют на Карпина.
j2hed5ank242
сегодня в 11:39
Список хорош..... но кто будет по факту увидим....
particular
сегодня в 11:26, ред.
Видимо, рулевого долго и мучительно терзали тяжёлые мысли и надоедливые звонки... Справедливое появление в списках игроков Балтики... Зениту в Сборную и выставить-то особо не́кого... Жора из Ахмата напомнил о себе...
ildar_3871
сегодня в 11:15
Карпин и с Ростовом , и с Динамо ничего не добился , тренеришка .
ildar_3871
сегодня в 11:14
Так себе состав !
9cyfswgu3p7d
сегодня в 11:13
Честно говоря сильный перебор, особенно вратарей.
Гость
