Волк сравнил уровень Сафонова и Акинфеева

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением об успехах вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.
Наслышан, что Матвей очень качественно матч провёл [в ЛЧ против «Челси», 3:0]. Видел и читал высказывания некоторых экспертов. Очень здорово сыграл, не сомневаюсь в его состоятельности и мастерстве. Он классно себя проявляет.
Также Волк ответил на вопрос, является ли Сафонов сейчас лучшим вратарем России:
Как я и говорил, Акинфеев не в этом списке, он выше всех. В любом случае, Матвей очень хорош. Всегда нужно проявлять себя на дистанции.
Он хорош на дистанции, ещё молод, сам понимает и хочет добиться большего – он к этому стремится всеми возможными способами. Уверен, всё получится. У него есть шанс стать одним из лучших в мире, а не в России.
Шестикратный чемпион России.
Восьмикратный обладатель Кубка России.
Восьмикратный обладатель Суперкубка России.
Обладатель Кубка УЕФА.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
сухих матчей, тогда и можно будет сравнивать.
Только и может с Челестини на людей набрасываться.
А Матвей мировой уровень.
