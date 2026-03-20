Волк сравнил уровень Сафонова и Акинфеева

сегодня, 11:23

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением об успехах вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.

Наслышан, что Матвей очень качественно матч провёл [в ЛЧ против «Челси», 3:0]. Видел и читал высказывания некоторых экспертов. Очень здорово сыграл, не сомневаюсь в его состоятельности и мастерстве. Он классно себя проявляет.

Также Волк ответил на вопрос, является ли Сафонов сейчас лучшим вратарем России:

Как я и говорил, Акинфеев не в этом списке, он выше всех. В любом случае, Матвей очень хорош. Всегда нужно проявлять себя на дистанции.

Он хорош на дистанции, ещё молод, сам понимает и хочет добиться большего – он к этому стремится всеми возможными способами. Уверен, всё получится. У него есть шанс стать одним из лучших в мире, а не в России.

lotsman
сегодня в 14:05
Зачем сравнивать. Матвей только начал подавать надежды, один раз удачно провёл очень значимую игру, потом следующую удачно отстоял, вроде бы поймал кураж, но как будет дальше, неизвестно. Время покажет. Закрепится на таком уровне, начнёт повышать мастерство, очень хорошо. Но бывает что (....Ворона каркнула во всё воронье горло.....) человек, схватив вершинку славы, скатывается легко и быстро.
ildar_3871
сегодня в 13:41
В зените ))))
isamsn
сегодня в 13:35
Это смотря в какой команде играть)))
isamsn
сегодня в 13:34, ред.
Столько сколько Акинфеев сыграл на приличном уровне за клуб и сборную, пожалуй не найдётся в истории и на ближайшую перспективу вратарей из России да и из СССР.
Шестикратный чемпион России.
Восьмикратный обладатель Кубка России.
Восьмикратный обладатель Суперкубка России.
Обладатель Кубка УЕФА.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
ildar_3871
сегодня в 13:29
В России очень много экспертов нет только специалистов футбола )
ildar_3871
сегодня в 13:27
Если игрок играет 10 лет в одной команде , он никому не нужен )
bb6ncv3ad9qb
сегодня в 13:27
Игорян потихоньку начал сдавать. Возраст...
sv_1969
сегодня в 13:20
Не надо никого сравнивать! Всегда будут споры
Red blu
сегодня в 13:17
Так я про то и говорю, вот когда Сафонов отыграет как Акинфеев - 111 матчей за сборную России по футболу. и 47
сухих матчей, тогда и можно будет сравнивать.
Икарус
сегодня в 13:06
Только у Акинфеева антирекорд ЛЧ и чм 2014 года, после которого его поносили из каждого утюга.
25процентный клоун
сегодня в 12:47
Да я добавить пятничного настроения, огонька)
Red blu
сегодня в 12:36, ред.
Рано пока сравнивать, Игорь играет в футболе и ему 39, вот когда Сафонов столько же отпашет в футболе, как Акинфеев, на чемпионате мира за нашу сборную затащит как в 2018 году "назовут его "нога бога," тогда можно будет и сравнить.
sihafazatron
сегодня в 12:33
Давай ещё алиментщика с Яшиным сравним, у него ведь сухарь один раз в 10 играх))
particular
сегодня в 12:27
В каждой букве сквозит традиционное ироничное негодование относительно ЦСКА :) Добавить бы жару :))
25процентный клоун
сегодня в 12:20
Акинфеев как Шевалье, вечно подающий надежды на местечковом уровне
Только и может с Челестини на людей набрасываться.
А Матвей мировой уровень.
6gcqw3g6ud76
сегодня в 12:19
Принято. Жду мнения Зайца.
Варвар7
сегодня в 12:17
Волк - " Наслышан.... Видел и читал высказывания... Уверен, что всё получиться..." - Эксперт экстра-уровня ( большого дивана)...)))
py8f6xz4nzz6
сегодня в 12:15
Сколько Волка не спрашивай, всё равно ни хрена непонятно
Alex_67
сегодня в 12:00
Почему задали вопрос именно Волку, провинциальному игроку? Кому вообще в голову пришла идея сравнивать таких разных людей? В своё время Акинфеев побоялся уехать в Европу, решив что синица в руках лучше — это был трезвый расчёт.. Сафонов решил испытать удачу, пока она на его стороне. Мне кажется зря Волк согласился участвовать в этом разговоре... Не хочу продолжать развивать тему величия Акинфеева, у меня другое представление обо всём этом.
wn26w8rq69qa
сегодня в 11:37
Разговор ни о чем... напоминает сравнение Месси и Рона....
particular
сегодня в 11:31
Не того и не о том спросили...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
У одного молодость, у другого опыт. А так плюс-минус одного уровня...
Гость
