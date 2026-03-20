Волк сравнил уровень Сафонова и Акинфеева

Голкипер махачкалинского «Динамо» поделился мнением об успехах вратаря в ПСЖ .

Наслышан, что Матвей очень качественно матч провёл [в ЛЧ против «Челси», 3:0]. Видел и читал высказывания некоторых экспертов. Очень здорово сыграл, не сомневаюсь в его состоятельности и мастерстве. Он классно себя проявляет.

Также Волк ответил на вопрос, является ли Сафонов сейчас лучшим вратарем России:

Как я и говорил, Акинфеев не в этом списке, он выше всех. В любом случае, Матвей очень хорош. Всегда нужно проявлять себя на дистанции.

Он хорош на дистанции, ещё молод, сам понимает и хочет добиться большего – он к этому стремится всеми возможными способами. Уверен, всё получится. У него есть шанс стать одним из лучших в мире, а не в России.