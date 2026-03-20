Карпин объяснил вызов в сборную Мелкадзе и Петрова

Главный тренер сборной России объяснил выбор игроков на мартовские игры сборной России. Список был опубликован сегодня.

Отдельно Карпин рассказал о приглашении и .

Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне – отмечаем и его результативные действия, и саму игру.

В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже перебор в этой линии. Но впереди ещё один тур, и всё может произойти. Всегда есть риск, что кто‑то получит травму.

Почему нет Сергеева? С учётом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьёв и Комличенко, которые получают примерное равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего не видим.

У нас существует практика вызова 1–2 дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, пришло время познакомиться.