Карпин объяснил вызов в сборную Мелкадзе и Петрова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор игроков на мартовские игры сборной России. Список был опубликован сегодня.
Отдельно Карпин рассказал о приглашении Георгия Мелкадзе и Максима Петрова.
Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне – отмечаем и его результативные действия, и саму игру.
В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже перебор в этой линии. Но впереди ещё один тур, и всё может произойти. Всегда есть риск, что кто‑то получит травму.
Почему нет Сергеева? С учётом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьёв и Комличенко, которые получают примерное равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего не видим.
У нас существует практика вызова 1–2 дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, пришло время познакомиться.