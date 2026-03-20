Карпин объяснил вызов в сборную Мелкадзе и Петрова

сегодня, 12:21

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор игроков на мартовские игры сборной России. Список был опубликован сегодня.

Отдельно Карпин рассказал о приглашении Георгия Мелкадзе и Максима Петрова.

Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне – отмечаем и его результативные действия, и саму игру.

В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже перебор в этой линии. Но впереди ещё один тур, и всё может произойти. Всегда есть риск, что кто‑то получит травму.

Почему нет Сергеева? С учётом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьёв и Комличенко, которые получают примерное равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего не видим.

У нас существует практика вызова 1–2 дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, пришло время познакомиться.

Alex_67
сегодня в 14:08
Сборной, как таковой, у нас в России нет... Есть множество людей, вызываемых на сборы.
ildar_3871
сегодня в 13:25, ред.
Карпин вызывает игроков не для игры в футбол , а по заслугам , забил гол , в сборую !) Штатного пенальтиста только не хватает )
44sabn9ueh94
сегодня в 13:25
Можно было еще с десяток игроков пригласить на просмотр...
STVA 1
сегодня в 13:22
Почему нет Роналдо(Соболева) и кинорежисера( зюбы)?
62jqwuhr3x5z
сегодня в 12:32
Чем больше футболёров куча, тем ихний главный тренер круче! - решил Валера и вызвал ещё парочку
