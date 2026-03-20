Кафанов объяснил, почему в сборную России вызваны пять вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил решение включить в заявку команды на мартовские матчи пять вратарей.
Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них ещё ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе. Окончательное решение будет принято в течение двух-трёх дней после обсуждения с главным тренером Валерием Георгиевичем Карпиным.
Россия сыграет 27 марта с Никарагуа, а 31-го — с Мали.
Хорошо, буду вам предъявлять в лице газпрома и судей.
Не было Адамова на поле ещё весной, не летал он в воротах
Разделят 90 минут на пятерых.по 18 минут каждому))
Спартак один раз в створ попал только и это хорошая игра? с подарками по 2 пенальти
