Кафанов объяснил, почему в сборную России вызваны пять вратарей

сегодня, 13:34

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил решение включить в заявку команды на мартовские матчи пять вратарей.

Во-первых, решили оставить всех вратарей из расширенного списка, потому что все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого-то очень сложно. Во-вторых, есть два варианта использования голкиперов в этих матчах. Трое из них ещё ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому-то из них дебютировать на этом мартовском сборе. Окончательное решение будет принято в течение двух-трёх дней после обсуждения с главным тренером Валерием Георгиевичем Карпиным.

Россия сыграет 27 марта с Никарагуа, а 31-го — с Мали.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:42
Каким ещё защитникам? я судье предъявляю и газпрому. Вам дарят абсолютно левые пенальти пачками и не удаляют ваших игроков.
Хорошо, буду вам предъявлять в лице газпрома и судей.
Не было Адамова на поле ещё весной, не летал он в воротах
ildar_3871
ildar_3871 ответ r837z3pnqqrx (раскрыть)
сегодня в 14:29
Даже не удивлюсь , Кафанов ученик Бердыева , он умеет автобусы ставить )))
Red blu
сегодня в 14:28
после ухода Игоря Акинфеева из сборной России (октябрь 2018 года) За прошедшие годы в сборную вызывалось куча вратарей Маринато Гильерме, Андрей Лунёв, Антон Шунин, Матвей Сафонов, а также вызывались Сослан Джанаев, Юрий Дюпин, Иван Ломаев, Станислав Агкацев, может ещё кого забыл, но это не суть, а суть в том, что так и нет главного основного вратаря как это было во времена, Акинфеева или Дасаева.
r837z3pnqqrx
r837z3pnqqrx ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 14:27
Пусть выходят все 5-ро сразу. Откуда в Никарагуа знание правил, что больше одного нельзя ?)
112910415
сегодня в 14:27
все равны, как на подбор ! )
Варвар7
сегодня в 14:22
На заглядение - один одного лучше - ну как тут выбрать? )
Red blu
сегодня в 14:21, ред.
Что нет вратаря глыбы?
Разделят 90 минут на пятерых.по 18 минут каждому))
qrfu8423edfc
сегодня в 14:16, ред.
Умом Валеру не понять и штучность вратарей без счётов не измерить
particular
сегодня в 14:13
Кафанов приоткрыл тайну загадочности своей работы и значимости для Сборной :)
Bad Listener
сегодня в 14:12
Ясно, все 5 едут из-за нерешительности тренерского штаба, а чего же столько слов нагородили, мысль то вроде простая и понятная
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:05
По поводу подарков предъявляй бестолковым защитникам, которые тягают за майку вместо грамотной игры. Да и про 1 удар в створ - это не проблема кипера, а нападающих народной. Их, кста, и не было в заявке вообще...
CCCP1922
сегодня в 14:04
Нужно прекратить эксперименты Карпина. Он продолжает вызывать новых игроков. Где костяк? Его пора определять и наигрывать ...
25процентный клоун
сегодня в 13:54
Адамов то что делает в сборной???
Спартак один раз в створ попал только и это хорошая игра? с подарками по 2 пенальти
Vilar
сегодня в 13:47
Ну, прям стратег! План взятия ворот "Цитадель", будет представлен генералиссимусу на утверждение.
ildar_3871
сегодня в 13:43
Все 5 вратарей выйдут на игру ? )
