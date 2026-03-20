Определена заявка молодёжной сборной России на мартовские матчи

сегодня, 13:36

Старший тренер молодёжной тренер сборной России назвал состав команды на мартовский сбор. В его рамках команда сыграет в турецкой Анталье со сборными Узбекистана (27 марта) и Иордании (30 марта).

В итоговый состав вошли 23 футболиста:

Вратари

Даниил Ладоха («Родина», Москва), Курбан Расулов («Динамо», Москва), Игнат Тереховский («Акрон», Тольятти).

Защитники

Матвей Бардачёв («Урал», Екатеринбург), Кирилл Данилов ( ЦСКА , Москва), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив», Москва), Даниил Плотников («Арсенал», Тула), Артем Хмарин («Краснодар»).

Полузащитники

Егор Гуренко («Тюмень»), Михаил Умников («Волга», Ульяновск), Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН», Нижний Новгород), Виктор Окишор («Динамо», Москва), Даниил Кондаков («Зенит», Санкт-Петербург), Иван Бобёр («Нефтехимик», Нижнекамск), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон», Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка», Песчанокопское).

Нападающие