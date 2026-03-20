Определена заявка молодёжной сборной России на мартовские матчи

Старший тренер молодёжной тренер сборной России Иван Шабаров назвал состав команды на мартовский сбор. В его рамках команда сыграет в турецкой Анталье со сборными Узбекистана (27 марта) и Иордании (30 марта).
В итоговый состав вошли 23 футболиста:
Вратари
Даниил Ладоха («Родина», Москва), Курбан Расулов («Динамо», Москва), Игнат Тереховский («Акрон», Тольятти).
Защитники
Матвей Бардачёв («Урал», Екатеринбург), Кирилл Данилов (ЦСКА, Москва), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив», Москва), Даниил Плотников («Арсенал», Тула), Артем Хмарин («Краснодар»).
Полузащитники
Егор Гуренко («Тюмень»), Михаил Умников («Волга», Ульяновск), Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН», Нижний Новгород), Виктор Окишор («Динамо», Москва), Даниил Кондаков («Зенит», Санкт-Петербург), Иван Бобёр («Нефтехимик», Нижнекамск), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон», Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка», Песчанокопское).
Нападающие
Александр Помалюк («Волгарь», Астрахань), Максим Воронов (ЦСКА, Москва).